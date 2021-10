Fanno la storia i meme sul down WhatsApp e Instagram, ma la trollata di Twitter batte tutti

Non possono certo mancare i meme sul down WhatsApp in queste ore, senza dimenticare la trollata da parte di Twitter, che ovviamente ha goduto di imprevista notorietà extra il 4 ottobre. Un malfunzionamento senza precedenti, durato circa 6 ore, che ha messo ko piattaforme come lo stesso WhatsApp, fino ad arrivare a Facebook e Instagram. Abbiamo già provato a spiegare le cause presunte dei problemi DNS riscontrati per tutta la serata, come avrete notato con il nostro articolo, mentre ora è giusto concedersi una parentesi più divertente.

Dai meme sul down WhatsApp alla presa in giro epica di Twitter

Partiamo proprio dal finale, perché la trollata da parte di Twitter nei confronti di WhatsApp è autentica. Basta collegarsi al post in questione per comprendere come siano andate le cose. Una di quelle iniziative social che probabilmente ricorderemo per anni. Un semplice saluto ai propri utenti, con apprezzabile ironia da parte dello staff di WhatsApp che ha ricambiato il saluto. Il tutto, proprio nelle ore più concitate, mentre lo staff tecnico stava lavorando per risolvere il down.

Detto questo, non possiamo non dedicare una parentesi ai meme sul down WhatsApp, Instagram e Facebook. Ora che l’emergenza dovrebbe essere finita e i problemi archiviati (sperando di conoscere le cause nel più breve tempo possibile), si può anche sdrammatizzare su quanto avvenuto tra le 18 e mezzanotte. Non dovrebbe trattarsi di attacco hacker, ma ciò non toglie che il web si sia letteralmente scatenato in queste ore, con relativa presa in giro per le piattaforme non raggiungibili ieri.

Detto questo, non possiamo fare altro che lasciarvi ad una selezione di meme sul down WhatsApp, Instagram e Facebook, sperando che nessuno tra i nostri lettori abbia subito danni economici dopo i problemi su scala mondiale che sono stati registrati il 4 ottobre. Godetevi i contenuti più divertenti.

