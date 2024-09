Fanno girare il video di Luca Salvadori sull’incidente, ma è solo un escamotage

Stanno circolando, soprattutto su YouTube, contenuti di cui avremmo fatto volentieri a meno, a proposito del video di Luca Salvadori e dell’incidente che purtroppo è costato la vita al giovane di 32 anni. Personaggio molto popolare soprattutto sui social, è venuto a mancare lo scorso fine settimana in seguito ad una caduta avvenuta nel corso di una gara su un circuito cittadino. Insomma, non si trovava in pista e già questo dovrebbe in qualche modo farci percepire che quello diventato virale sia un post acchiappaclick.

Diffondono il fantomatico video di Luca Salvadori sull’incidente, ma è solo un modo per attirare l’attenzione

Insomma, il post che viene creato qui per ingannare gli utenti appartiene alla stessa categoria delle false notizie diffuse a proposito di Marco Columbro, come abbiamo constatato alcune settimane fa tramite un altro pezzo, anche se l’esito è purtroppo differente. Se da un lato il conduttore è vivo e vegeto, al netto dei problemi di salute che ha dovuto affrontare negli ultimi anni, lo stesso non possiamo dire per il famoso youtuber che ha sempre avuto una smisurata passione per i motori.

Amore per le moto che purtroppo gli è costata la vita, secondo le notizie diffuse in questi giorni dalle agenzie di stampa. Dunque, distribuire il finto video di Luca Salvadori sull’incidente è il modo peggiore e pià scorretto per ricordare una giovane vita che si è spezzata, in virtù del fatto che si tratto solo di un escamotage per generare visualizzazioni. Facendo in questo modo gli interessi di chi ha messo in giro contenuti decisamente da bocciare.

Allo stato attuale, risulta che non vi siano immagini utili per comprendere la reale dinamica dell’incidente, motivo per cui invitiamo tutti i nostri lettori a non alimentare false convinzioni inmerito alla disponiblità sul video di Luca Salvadori. Ora è solo il momento del silenzio e del rispetto verso la sua famiglia.

