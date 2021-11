Falso tweet di Selvaggia Lucarelli contro i tassisti nelle Chat Telegram: ora fatela finita, su

Guarda caso, a poche ore dalla denuncia di un grave caso di violenza novax, arriva nelle chat telegram un falso Tweet di Selvaggia Lucarelli contro i tassisti.

La logica, anzi l’assenza di logica è sempre la stessa: se qualcuno non si limita a subire supino la violenza del branco, il branco lo cerca per tappargli la bocca. E il modo migliore per farlo è la calunnia: inventare accuse per coinvolgere altri branchi in aiuto.

Succede quindi che in giro di poche ore un novax decide che è perfettamente giusto prendere a testate una giornalista per avergli chiesto cosa ci facesse lì. Altri novax, nei commenti alla notizia, decidono che è giusto prendere a testate in faccia una persona inventandosi ragioni a caso.

Perché non esiste alcuna ragione, e mai esisterà, per giustificare un atto di violenza.

In queste ore appare un falso Tweet contente affermazioni atte a suscitare odio e livore, diffuso ad arte nelle solite chat per suscitare violenza.

Ovviamente un Tweet che non esiste. Che non può esistere: casualmente è datato la sera prima dell’atto di violenza, in un patetico e triste tentativo di giustificarlo.

Ma non c’è traccia su Twitter. Né sui motori di ricerca, né sei sistemi di archivio.

Non esisteva finché il falso tweet di Selvaggia Lucarelli contro i tassisti è apparso misteriosamente nelle chat “solite” e piantato ad arte in quelle dei tassisti per creare odio.

Nelle solite chat Telegram e in vari gruppi di tassisti sta girando da ieri sera questo mio falso tweet. Sono comunque favorevole alla liberalizzazione, ma la forma in cui voglio dirlo la decido. Istigare odio non vi aiuterà a vincere la vostra battaglia. pic.twitter.com/G1hwOIVA1i — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 21, 2021

Ovviamente la giornalista non ha potuto che smentire, anche se sono i fatti a smentire.

Di applicazioni per creare tweet falsi ce ne sono moltissime. Ed anche di falsari pronti a seminare odio.

