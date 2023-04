Falsa accusa su Twitter: “Le foto del bombardamento Russo sono turche!”, perché pare che la nuova frontiera della disinformazione filorussa sia questa: accusare l’altro di mentire urlando alla fake news anche dove questa ovviamente non c’è.

È tutto un effetto della costante macchina del fango e della propaganda Filorussa che a forza di fake news a volte assurdamente grottesche (vedi i “mutanti ucraini che con ogni dose di vaccino acquisiscono superpoteri e russofobia nazista verso i Russi in quanto eredi del comunismo..), a volte basate su raffigurazioni assurde e stereotipate, il più delle volte diffuse a reti unificate sulle emittenti Russe in forma ufficiale.

Tutto torna: ogni singola assurda dichiarazione costituisce un mondo alla rovescia in cui nulla è reale. E se nulla è reale, tutto diventa lecito. Basta semplicemente sparare la fake news più grossa e nessuno verificherà.

Falsa accusa su Twitter: “Le foto del bombardamento Russo sono turche!”

Così scopriamo che sui social basta appioppare con lo strumento Paint di Windows la scritta “FAKE” su una veritiera e legittima testimonianza dell’Ambasciata Ucraina che raffigura gli effetti del bombardamento sulla popolazione perché questa diventi “una foto del terremoto in Turchia”.

Peraltro col turpe dettaglio di lasciare in chiaro (le censure sono nostre) il corpo straziato della piccola vittima, usando il suo cadavere per una bufala filorussa.

Le foto provengono effettivamente da un bombardamento russo in Ucraina, costato undici vite tra i civili tra cui un bambino (ritratto nelle foto). Le foto pubblicate dall’Ambasciata Ucraina provengono dall’agenzia di Stampa AFP, e sono entrambe pubblicate su Getty Images.

Osservando il dettaglio delle due foto ad alta risoluzione risulta evidente un dettaglio incompatibile con l’accusa filorussa: nelle foto compaiono scritte murarie in lingua ucraina.

Nonché i loghi e gli stemmi dell’Esercito Ucraino e dei servizi di soccorso ucraini. La stessa divisa del soccorritore riporta tale indicazione vergata in Ucraino

Come è possibile evincere da questo estratto che vi colleghiamo.

Conclusione

In conclusione è possibile affermare senza ogni ombra di dubbio che si tratta di foto scattate in Ucraina all’alba del crudele bombardamento Russo del giorno 14 Aprile, e la falsa accusa su Twitter per cui “Le foto del bombardamento Russo sono turche” risulta essere una fake news particolarmente aberrante, parte del clima di costante odio e mistificazione creato dalle c.d. “fonti russe”.

