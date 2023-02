Facebook a pagamento e questa volta non scherziamo (quasi): arriva Meta Verified

Facebook a pagamento? Quasi. La novità si chiama Meta Verified ed è stata annunciata da Mark Zuckerberg che dal suo account ufficiale ha confermato i rumor delle ultime settimane.

Proprio come nella piattaforma di Elon Musk, Facebook darà la possibilità di sottoscrivere un abbonamento per ottenere un badge blu e avere una totale protezione del proprio account con la possibilità di un canale di comunicazione preferenziale con il centro assistenza.

Facebook a pagamento? Arriva Meta Verified

Come detto in apertura, Mark Zuckerberg ha annunciato Meta Verified, il servizio a pagamento che consentirà agli account che soddisfano determinati requisiti di ottenere il badge blu sottoscrivendo un abbonamento. Leggiamo l’annuncio:

Questa settimana stiamo iniziando a implementare Meta Verified, un servizio in abbonamento che ti consente di verificare il tuo account con un ID governativo, ottenere un badge blu, ottenere una protezione aggiuntiva contro gli account che affermano di essere t, e ottenere l’accesso diretto all’assistenza clienti. Questa nuova funzionalità riguarda l’aumento dell’autenticità e della sicurezza dei nostri servizi. Meta Verified parte da $ 11,99 al mese sul Web o $ 14,99 al mese su iOS. Lo lanceremo questa settimana in Australia e Nuova Zelanda, e presto in altri Paesi.

Alcuni dettagli

Il servizio partirà quindi dall’Australia e dalla Nuova Zelanda, e per il momento non è dato sapere quando sarà abilitato anche per l’Italia.

Intervistato da Engadget, un portavoce di Meta ha dichiarato:

L’abbonamento sarà disponibile solo per gli utenti di età pari o superiore a 18 anni. Meta richiederà inoltre che i potenziali abbonati condividano un ID rilasciato dal governo [government-issued ID, ndr] che corrisponda al nome del profilo e alla foto sul proprio account Facebook o Instagram. Una volta verificato, non puoi modificare il nome del profilo, il nome utente, la data di nascita o la foto senza ripetere la procedura di verifica. Gli account che sono stati verificati prima dell’annuncio di oggi per via della loro notorietà rimarranno verificati.

Cos’è un ID rilasciato dal Governo?

Si tratta di qualcosa di molto simile al nostro SPID, dunque un’identità digitale che comprende data e luogo di nascita insieme ad altri dati.

Il servizio a pagamento includerà quindi i nostri profili Facebook e Instagram in una sola sottoscrizione. Zuckerberg annuncia che il servizio arriverà “presto in altri Paesi”, ma per il momento non è possibile conoscere i tempi in cui Meta Verified sarà disponibile per l’Italia.

Quindi, Facebook a pagamento?

Sì, ma non per tutti, bensì soltanto a coloro che vorranno sfruttare il servizio Meta Verified che non sarà mai obbligatorio. Pagare Facebook sarà dunque una nostra scelta.

