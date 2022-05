Le parole sono importanti, diceva Nanni Moretti. E anche le spiegazioni: la storia della Farnesina a sostegno dell’Ucraina, ma con bandiera Moldava è una dimostrazione di questo.

Evidentemente, un creativo aveva davanti un modello già pronto con la bandiera Moldava e una sagoma della nazione. Forse aveva in mente i tentativi di destabilizzazione in Transnistria denunciati dalla Presidente Moldava.

O, assai pià probabilmente ha cercato di riassumere in poche parole una questione molto più complessa.

Facciamo ordine sul tweet sulla Farnesina a sostegno dell’Ucraina, ma con bandiera Moldava

Possiamo capire chi è andato in confusione. Il messaggio non parlava di aiuti all’Ucraina, ma parlava di aiuti alla Moldavia perché potesse gestire la questione Ucraina.

Forse usare qualche carattere in più avrebbe aiutato. E molto.

Il motivo non è importante, l’errore in fondo è veniale: l’importante è il bene del Popolo Ucraino. Eppure c’è, un errore che avrebbe suscitato un moto di indignazione nel Dottor Sheldon Cooper, immaginario scienziato e presentatore di un podcast sulla vessillologia

Quella è la Bandiera della Moldavia: blu, gialla e rossa con un’aquila che sfoggia il simbolo di un toro sul petto.

Sulla sagoma tipica della Moldavia, allungata da nord a sud.

L’Ucraina abbiamo imparato a conoscerla, allungata da est ad ovest con una sobria bandiera blu e gialla, ma in orizzontale.

Quella che appare sullo sfondo, in fondo, lontana dalle frecce che dovrebbero rappresentare il viaggio degli aiuti.

La Bandiera Ucraina non ha emblemi: simboleggia il cielo azzurro della pace sui ricchi campi di grano, e per questo fu lungamente vietata dal governo Sovietico nella politica di schiacciare i simboli e l’autonomia nazionale dei paesi nell’URSS.

Anche postulando il riferimento agli aiuti alla Moldavia per l’Ucraina, il messaggio suonerebbe comunque discretamente convoluto, e ciò fomenterebbe la confusione che registriamo.

Sarebbe bastato infatti inserire la Bandiera Ucraina, o aggiungere la Moldavia come punto di transito del “cammino degli aiuti”, quindi con tre frecce e non due, su una Ucraina nello sfondo. Un piccolo aiuto alla comprensione per evitare confusione.

Forse sarebbe basato un po’ d’attenzione, ma da un errore si faccia del bene: ognuno si ricordi dell’Ucraina e dell’aiuto che possiamo dare ai loro abitanti.

