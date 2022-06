Fa troppo caldo in Italia: quando finisce l’ondata record con picchi di 40 gradi

Quasi tutta Italia in queste ore esclama che fa troppo caldo nel nostro Paese, al punto da chiedersi quando finisce l’ondata record con la quale stiamo toccando e toccheremo addirittura punte di 40 gradi. Nulla a che vedere con le fake news relative soprattutto alla Sicilia, visto che un anno fa si parlò di picchi pari addirittura a 49 gradi, ma è chiaro che quella appena iniziata sia una settimana a dir poco critica. Soprattutto per la fascia della popolazione che tende a risentire maggiormente di condizioni climatiche di questo tipo.

Ci si lamenta che fa troppo caldo in Italia: quando finisce l’ondata record dopo le punte di 40 gradi

Vi diciamo subito che non siamo al cospetto di bufale sul tema caldo, a differenza di quanto abbiamo portato alla vostra attenzione un anno fa a causa di alcuni post strampalati sui social. Dunque, visto che fa troppo caldo in Italia, quando finisce l’ondata record di cui tutti parlano in queste ore? Ci sono tante fonti che stanno provando ad esporsi sul tema. L’invito, come sempre, è di selezionarle con grande attenzione, evitando di affidarsi ai soliti post su Facebook che creano allarmismo.

Visto che fa troppo caldo in Italia, solo esperti del calibro di Giuliacci possono dirci quando finisce l’ondata record che prevede picchi addirittura di 40 o 42 gradi. Secondo uno degli addetti ai lavori più autorevoli nel nostro Paese, il picco massimo si avrà proprio tra oggi e domani 28 giugno. In alcune aree del Paese, poi, si comincerà a respirare a partire da martedì sera con alcuni temporali, ma sarà solo una breve parentesi. La settimana sarà critica un po’ ovunque, con oscillazioni minime da nord a sud.

In sostanza, fa troppo caldo e se vi state chiedendo quando finisce l’ondata record, allora armatevi di tanta pazienza. Secondo lo stesso Giuliacci, infatti, inizieremo a vivere tra una settimana abbondante, con correnti più fresche in arrivo in Italia tra il 6 ed il 10 luglio.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.