Fa discutere il significato di ‘Kumite’, il singolo di Salmo: “Il mio peggior album”

Ci sono un po’ di discussioni in queste ore a proposito del significato di ‘Kumite’, l’ultimo album di Salmo che in questo periodo ha creato diverse discussioni anche per questioni che vanno al di là di tematiche musicali. Ne abbiamo parlato anche sulle nostre pagine del resto. Ebbene sì, oggi si torna a parlare dell’artista per il suo lavoro, essendo stato lanciato un singolo che ha creato interpretazioni errate. Non si capisce bene il motivo, ma c’è stata confusione in mattinata sui social e qualcuno si è rivolto a noi per capirci qualcosa di più.

Qual è il significato di ‘Kumite’, il nuovo singolo di Salmo

Ecco perché abbiamo chiesto ai nostri aiutanti di risalire al significato di ‘Kumite’, il singolo di Salmo che sta dominando la scena oggi 1 ottobre. Morale della favola? Il pezzo ci parla di una complicata relazione d’amore, caratterizzata da tanta incertezza e da una sana dose di masochismo. Quasi a richiamare quello che avveniva nei telefilm americani di un tempo. C’è la sensazione che i due enfatizzino problemi in modo non adeguato.

Una canzone in l’amore sembra prevalere su tutto, ma il significato di ‘Kumite’ di Salmo va oltre e sembra lasciarci con una separazione, dettata da motivi non specificati. Un epilogo irrisolto, con tante domande che ci si pone senza attendere una risposta. La canzone, lo ricordiamo, è tratta dall’album “Flop“, che il cantante ha definito senza troppi giri di parole il peggiore della sua carriera.

Aspetto, questo, che ha accentuato l’ironia del web, soprattutto considerando le discussioni che ci sono state a settembre tra Fedez e lo stesso Salmo. Il tutto, in un continuo botta e risposta con storie Instagram e con divergenze mai chiarite tra i due. In attesa di sviluppi sotto quel punto di vista, ora conoscete meglio il significato di ‘Kumite’.

