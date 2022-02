Eventi di Diego Fusaro con irregolarità, sviluppi e repliche: “Miglior filosofo è Guardia di Finanza”

Ha fatto molto discutere nelle scorse settimane un servizio di “Zona Bianca” su Rete 4, relativo ad un evento organizzato per Diego Fusaro. In occasione della presentazione del suo nuovo libro presso un ristorante, come mostrato dalla squadra mandata in incognito sul posto dalla trasmissione, sono state riscontrate diverse irregolarità che hanno creato discussioni sui social. Stando all’articolo che abbiamo pubblicato a suo tempo sul nostro sito, non sono mancate neanche le frecciate nei suoi confronti, una volta collegato come ospite in trasmissione.

Gli ultimi aggiornamento sull’evento per Diego Fusaro con irregolarità

Come sono andate le cose? Pare oggettivo che ci siano anomalie attorno agli eventi che sono organizzati per la presentazione dei nuovi libri di Diego Fusaro. Ovviamente non sta al mondo del giornalismo accertare eventuali responsabilità dirette del filosofo, ma i fatti che vengono a galla dal servizio, ancora consultabile sul sito di Mediaset, sono oggettivi. Questione delicata, dunque, che non a caso ha scatenato anche l’ironia degli ospiti in studio a Zona Bianca.

Qualcuno ha fatto notare a Diego Fusaro che, non dissociandosi del tutto dalle modalità organizzative di questi eventi, allora l’unico filosofo degno di nota diventi per forza di cose la Guardia di Finanza. Stando a quanto abbiamo raccolto in questi giorni, non risultano indagini in corso a proposito delle scoperte rese pubbliche da Zona Bianca sul modus operandi degli organizzatori, ma è chiaro che i messaggi ricevuti da coloro che si mostrano interessati agli eventi abbia fatto rumore.

Insomma, dopo il caos delle ultime settimane, è altamente probabile che ci siano stati degli accorgimenti per questi eventi riguardanti il filosofo. A partire dalla verifica del green pass, fino alla registrazione dei pagamenti effettuati dai partecipanti. A conti fatti, “a nero”. Non è ancora chiaro in quale direzione andremo a medio termine, ma il clamore mediatico ha senza ombra di dubbio avuto degli effetti per tutti.

