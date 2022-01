Esultava per la morte di David Sassoli, denunciato un no vax

Dai morti si capiscono i vivi, ed è vero. Lo dimostra l’atteggiamento di un novax già noto alle forze dell’ordine che, nel commentare la tragica notizia, esultava per la morte di David Sassoli. Non solo le speculazioni di chi attribuiva la morte del presidente dell’Europarlamento al vaccino, ma veri e propri atti di gioia e giubilo per la sua scomparsa.

A macchiarsi di tale vilipendio è stato, su Facebook, un imprenditore che già in passato era stato denunciato per vilipendio e apologia di fascismo, in quest’ultimo caso a seguito di una manifestazione a Roma del Fronte di Liberazione Popolare. I suoi trascorsi sono ben descritti in questo articolo de La Nazione.

Negli ultimi tempi tale imprenditore si è scoperto no vax e no pass e nelle ultime ore, salito sul carro di quanti pubblicavano illazioni sulla morte di David Sassoli, ha riversato su Facebook la sua esultanza. “Dio vede e provvede”, ha scritto l’imprenditore di Carrara, ma il suo atteggiamento non è passato inosservato.

Dalla sede distaccata di Carrara di Italia Viva, più precisamente dal coordinatore Fabrizio Volpi, l’uomo è stato denunciato per vilipendio. L’annuncio è comparso sui canali social ufficiali del partito. Parole decise anche dalla coordinatrice regionale Alice Rossetti:

Abbiamo deciso di rivolgerci alle autorità competenti per porre fine a una serie di dichiarazioni farneticanti offensive e violente.

Come tutte le persone sensate piangiamo per la scomparsa prematura di David Sassoli e speriamo che chi ha oltraggiato la sua memoria venga punito severamente.

