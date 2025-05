Esteban o Tiberio il cane del Papa è l’ultima creazione virtuale delle AI. Una storiella strappalacrime a metà tra la storia di Hachiko e quella di Argo il cane di Ulisse apparsa per capitalizzare sulla morte del Santo Padre.

Il cane del Papa cambia nome in ogni racconto, passando da Esteban a Tiberio, ma la sostanza resta questa: il pittoresco animale sarebbe comparso ai funerali del Pontefice, stendendosi sulla sua tomba o vigilando sul letto di morte dello stesso.

C’è solo un problema: Tiberio il cane del Papa non esiste e quindi non gli è mai stato concesso di presenziare ai funerali o vegliare sul letto di morte dello stesso.

Esteban o Tiberio il cane del Papa esiste solo nelle AI

I due video che ritraggono Esteban o Tiberio sono ottenuti mescolando foto stock del Papa con immagini ottenute evidentemente con AI: nel primo video, quello col cane Esteban, compare direttamente la nota di YouTube “Audio e immagini sono state modificate notevolmente o generate digitalmente Scopri di più“.

Estrapolando una delle immagini del cane si ottiene il resconto dello strumento utilizzato: ChatGPT-40, la versione gratuita del prodotto di OpenAI.

Non solo al contrario della narrazione proposta e creata apposta per suscitare like e viralità, non esiste traccia storica del “Cane Tiberio” a cui era consentito di scorrazzare per il Vaticano mostrando una grande amicizia col Santo Padre, ma è nota la controversia relativa alla presunta “benedizione legata ad un cane”, quando il Santo Padre rimproverò una fedele che aveva chiesto una benedizione per il suo animale domestico definendolo come il “suo bambino”, negando tale equivalenza.

Sarebbe quindi stato del tutto fuori personaggio per il Santo Padre essere partecipe del racconto del “Cane Tiberio”.

