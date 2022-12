Esperto di salsicce confonde salsiccia vegana con carne (forse per burla): questa la storia che sta stranamente impazzando sui social in questi giorni.

Stranamente perchè gli articoli che leggiamo sono di dicembre, ma lo “sfregio gastronomico” (o la “vittoria gastronomica”, dipende dai punti di vista) si è consumata un mese fa, l’8 Novembre.

La disfida avviene tra Jeremy Vine e Mike Barry, entrambi conduttori, il secondo autonominatosi “Esperto di salsicce”. Il risultato televisivo mostra Barry addentare gioiosamente le salsicce e, tra reazioni esagerate, denunciare la salsiccia di carne come “un falso che sa di cartone”, dichiarare vincitrice la salsiccia vegan e poi lamentare la fine della sua fama di “Re delle Salsicce”, diffamato e rovinato per sempre da un errore.

I was stitched up big-style here Folks .. That dirty rat @theJeremyVine tried to catch me out with two vegan sausage sandwiches .. You’ll see from the way I handled it that I wasn’t fooled .. I was just humouring him as indepenent witness @Jacqui_Smith1 will tell you .. ?? https://t.co/jfgRPKxIfG

— Mike Parry (@mikeparry8) November 8, 2022