Esiste davvero un hacker della brutta frase su Facebook? Spoiler: no

L’hacker della brutta frase su Facebook fa parte di un ricco filone di fake news con cui combattiamo almeno dal 2016.

Il meccanismo della bufala è sempre lo stesso: si dichiara che un hacker pericolossimo è in grado di creare commenti offensivi e “brutte frasi” che “tu non vedi e gli amici sì”.

Ed è da anni che vi spieghiamo che un hacker con simile potere non lo userebbe certo per seminare zizzania, e che una simile abilità semplicemente non esiste.

Può un hacker rubarvi il profilo? Sì, e prosaicamente può farlo, senza scomodare poteri misteriosi, comprando pacchetti di password dai vari leak online, specie se non cambiate periodicamente la vostra, o esfiltrando la vostra password dai vari giochini tesi ad individuare la vostra data di nascita, nomi di animali domestici e altri dati genericamente usati per creare le password più comuni, anche troppo.

Si tratta di una burla? Di un tentativo di incutere timore? Non lo sappiamo, ma l’hacker della brutta frase su Facebook, semplicemente non esiste.

