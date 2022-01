Escalation di aggressioni ai sanitari, sindacato degli infermieri parte civile

Escalation di aggressioni ai sanitari: era purtroppo prevedibile, alla luce del clima di odio fomentato sovente da frange oltranziste dei novax, che saremmo arrivati a questo punto.

Avevamo già visto le avvisaglie, e tutte: il passaggio dei medici e degli infermieri da eroi a oggetto e feticcio dell’odio più miserabile in primo luogo. Seguito da infermieri che si sono ritrovati letterine minacciose firmate senza ritegno da gruppi novax con tanto di logo, medici inseguiti dalle minacce dei novax, sottoforma di novax furiosi e pronti all’azione e dottoresse prese brutalmente a testate in faccia per la “colpa” di aver osato contraddire il “leone” di turno.

Ci riferisce ANSA secondo il Presidente del Sindacato degli infermieri “Nursing Up”, in pochi giorni, tra Natale e Capodanno, “si è registrata una nuova vergognosa escalation di violenza ai danni dei nostri infermieri, impegnati da alcune settimane in una nuova delicata battaglia per fronteggiare una variante del Covid, Omicron, che corre veloce come non mai e che sta nuovamente cambiando radicalmente le nostre esistenze, la nostra quotidianità”.

Il sindacato si costituirà parte civile: del resto la situazione ormai rasenta scene da campo di battaglia. Si registra il caso di un’infermiera presa a morsi fino a strapparle una falange, anziani armati di cacciavite e pazienti che reagiscono alla comunicazione delle loro condizioni e l’invito a ricoverarsi con grave violenza verso il personale sanitario.

Non aiuta la situazione la risalita dei contagi.

