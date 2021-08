Errore grossolano di Adinolfi sulle Olimpiadi dell’Italia peggiori rispetto al 1932 e al 1960

Mario Adinolfi ancora non riesce a mandar giù un boccone evidentemente amaro per lui, dopo aver criticato a lungo le Olimpiadi dell’Italia a Tokyo. Nei giorni scorsi, in seguito alle tante medaglie arrivate per la squadra azzurra nello scorcio finale della rassegna giapponese, era arrivato addirittura a scusarsi, come vi abbiamo prontamente riportato lo scorso fine settimana. Poi il sussulto d’orgoglio, evidenziando alcuni dati che in realtà, dal suo punto di vista, tenderebbero a minimizzare quanto raccolto fino a domenica scorsa dalla nostra squadra.

Adinolfi considera le Olimpiadi dell’Italia peggiori rispetto al 1932 e al 1960: dimenticato un dato

Secondo un tweet pubblicato di recente dallo stesso Adinolfi, infatti, pur ammettendo che a Tokyo ci sia stato il record di medaglie per l’Italia, ha anche evidenziato che nel 1932 e nel 1960 se ne assegnavano 500 di meno. Dunque, ha implicitamente lasciato intendere che quest’anno fosse più semplice fare numero, senza dimenticare l’arretramento nel medagliere. Gli azzurri, infatti, hanno concluso decimi rispetto al nono posto di Rio.

Se i numeri riportati da Adinolfi sono sostanzialmente corretti, il riferimento al confronto tra le Olimpiadi dell’Italia di Tokyo rispetto a quelle del 1932 e del 1960 omette altri elementi essenziali. Il ragionamento sul numero delle medaglie, se approcciato in questo modo, deve considerare anche il grado di difficoltà determinato dalla concorrenza. Tradotto, possiamo dire che nel 1932 c’erano 1332 atleti e, tra questi, 102 erano di nazionalità italiana. Vale a dire circa il 7,6% (fonte Wikipedia).

Allo stesso tempo, nel 1960 sono risultati iscritti 5338 atleti secondo Treccani. Tra questi, 280 erano italiani. Ovvero il 5,2%. Infine, nel 2021 abbiamo avuto 11363 atleti partecipanti, con 384 italiani. Questo vuol dire che gli azzurri hanno rappresentato il 3,4% degli atleti sbarcati a Tokyo. Se da un lato sono state assegnate più medaglie, come affermato da Adinolfi, allo stesso tempo appare palese che la percentuale in calo di italiani abbia reso molto più complicato raggiungere gli obiettivi numerici che abbiamo registrato domenica sera.

