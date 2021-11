Erroraccio Diego Fusaro: vaccini sminuiti con The Lancet, ma ignora le breakthrough infections

In tanti hanno portato alla nostra attenzione un recente intervento di Diego Fusaro, su Radio Radio, tramite il quale abbiamo assistito ad un implicito attacco ai vaccini attraverso uno studio di The Lancet. Sostanzialmente, la tesi portata avanti che i vaccinati abbiano la medesima possibilità di contagiare rispetto ai non vaccinati, ma è evidente che qualcosa non torni. E così, dopo aver preso atto della sua mancata risposta quando gli è stato chiesto se si fosse vaccinato (trovate tutto nell’apposito articolo), quest’oggi bisogna analizzare un altro elemento.

In cosa sbaglia Diego Fusaro sui vaccini, citando The Lancet ed ignorando le breakthrough infections

Tutto nasce dalle parole di Diego Fusaro, secondo cui lo studio del The Lancet sarebbe in grado di rivelare che i vaccinati abbiano la capacità di trasmettere la variante Delta nella stessa misura dei non vaccinati. Il discorso non è campato in aria, nel senso che l’analisi originale effettivamente fa un un discorso di questo tipo. Tuttavia, il filosofo fa un grosso errore nel momento in cui evita di citare le cosiddette breakthrough infections che trapelano dall’analisi in questione.

Nello specifico, cosa sono le breakthrough infections? Come riportato correttamente da BUTAC, il riferimento di The Lancet che accomuna vaccinati e non vaccinati, va contestualizzato e soprattutto deve essere circoscritto ad una precisa categoria di persone che hanno deciso di farsi somministrare i vaccini. Gli studiosi, infatti, si riferiscono alle infezioni che colpiscono una nicchia dei vaccinati. Si tratta dello 0,05%, come è stato riportato proprio da The Lancet tramite un altro studio.

Nel tentativo di sminuire l’importanza del green pass, dunque, Diego Fusaro ha perso per strada un pezzo cruciale del report di The Lancet. Con la variante Delta i vaccini mettono sullo stesso piano non vaccinati e vaccinati in termini di trasmissione del virus, ma nel secondo caso tutto il discorso va circoscritto allo 0,05% delle persone.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.