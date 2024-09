Erede di Vlahovic con il serbo deciso a lasciare la Juventus: prime candidature e voci da frenare

Sono bastate alcune partite non proprio convincenti di Vlahovic per scatenare le solite voci di mercato, al punto che in queste ore hanno preso piede sui social rumors senza fonti per il pubblico. Nello specifico, tutto ruota attorno al rinnovo di contratto per l’attaccante serbo, ad oggi in scadenza nel 2026 (non vicinissimo il termine, ma neanche così lontano), con la Juventus che a medio termine dovrà prendere una decisione molto delicata per il suo parco giocatori.

Sostituto di Vlahovic ed ex Fiorentina propenso a lasciare la Juventus: prime candidature e rumors da calmare

Detto questo, è fuori discussione che siano già in corso riflessioni sul tema da parte della dirigenza bianconera, al punto che quello per Osimhen appare più di un semplice interesse. A prescindere dall’acqua sul fuoco che è stata gettata nel corso degli ultimi giorni. La questione è prioritaria per i bianconeri, di sicuro non a gennaio durante la prossima sessione di calciomercato, ma già in estate qualora dovesse emergere una certa distanza di intenti tra domanda ed offerta per il rinnovo del serbo, occorrerà trovare una soluzione.

Chiaramente, qualora il serbo dovesse partire subito, la cessione verrà a materializzarsi solo per una cifra importante. Un’entrata che consentirà ai bianconeri di reinvestire la stessa somma per un colpo importante. Ad oggi, il nome più gettonato tra gli addetti ai lavori è quello di Sesko, il quale in estate ha deciso di prolungare almeno per un anno la sua esperienza al Lipsia, rifiutando in questo modo la corte serrata dell’Arsenal di Arteta.

A prescindere da queste considerazioni, comunque importanti ed interessanti, è importante ricordare a tutti che ad oggi Vlahovic non abbia certo comunicato alla Juventus la propria intenzione di lasciare il club. Insomma, alcuni titoli sono gonfiati e non rispecchiano la realtà, in virtù del fatto che i rumors siano senza fonti.

