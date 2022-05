Enrico Montesano esalta Sara Cunial con aglio e acqua santa in aula

Ha fatto molto discutere l’intervento di Sara Cunial in aula, nella giornata di giovedì, ma questo evidentemente non ha frenato in alcun modo Enrico Montesano. Dopo l’approfondimento che abbiamo portato alla vostra attenzione nella giornata di ieri con un altro articolo, infatti, bisogna scendere maggiormente in dettagli su questa vicenda, in modo che la storia sia chiara a tutti. Del resto, da tempo l’attore non faceva parlare di sé a proposito di tematiche come il Covid ed il vaccino.

Cosa ha detto Enrico Montesano su Sara Cunial con aglio e acqua santa in aula

Sostanzialmente, Sara Cunial è intervenuta in aula rafforzando ancora una volta le sue tesi contro il modo in cui è stata gestita la pandemia in Italia. Da sempre dichiaratamente NoVax, le posizioni assunte dalla donna hanno già portato in passato al suo allontanamento dal Movimento 5 Stelle. Storia che non ha innescato alcun passo indietro da parte sua, come abbiamo avuto modo di constatare a più riprese. Ora, su Facebook, Enrico Montesano ne esalta l’intervento, generando a sua volta altre reazioni:

“Ma abbiamo proprio finito il senso della vergogna, è una poverella che vive alle spalle nostre, propugnando teorie strampalate e non conoscendo nemmeno le regole del “libro” sul quale ha giurato”;

“La prossima a ricoprire la carica di presidente della repubblica. La nostra Pertini donna! Chi è d’accordo?”;

“È una gran bella persona ed è una delle poche voci fuori dal coro. Grazie Sara”.

L’intervento di Sara Cunial si recupera facilmente in rete, mentre Enrico Montesano dal canto suo non ha utilizzato mezzi termini per giudicare il controverso intervento in aula impostato su aglio e acqua santa: “Lei è stata la prima ed unica a dire la verità e a difendere i nostri diritti. Ascoltate il suo ultimo discorso alla Camera dei Deputati“. Vedremo se ci saranno repliche dalla diretta interessata.

