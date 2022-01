Enrico Montesano con la storia del TG3 Leonardo 2015 che annunciò il Covid: solite smentite

Tocca nuovamente parlare della famosa edizione del TG3 Leonardo del 2015, in cui a detta anche di Enrico Montesano sarebbe stato preannunciato con oltre quattro anni di anticipo l’arrivo del Covid nelle nostre vite. Ci avevamo provato anche alcuni giorni fa con un altro articolo, oltre al fatto che da marzo 2020 proviamo a gettare acqua sul fuoco in merito a queste teorie complottiste. A quanto pare, però, non abbiamo avuto successo finora e serve evidentemente un altro contributo per tutti.

Enrico Montesano alimenta la storia del TG3 Leonardo 2015 che annunciò il Covid: ennesima spiegazione

Come accennato, anche Enrico Montesano ha provato in queste ore ad alimentare la storia secondo cui il TG3 Leonardo, nel lontano 2015, avrebbe annunciato il Covid tramite il servizio che parlava di test nei laboratori cinesi sul Coronavirus. Si ignora come sempre che l’attuale pandemia abbia origini ben lontane, come indicato dalla sigla SARS, senza entrare nel merito dell’origine del virus. Ancora oggi, infatti, abbiamo lo scontro tra chi parla di laboratorio e di fattori naturali. Tuttavia, qualcuno fa notare all’attore quanto segue:

“Enrí, non è per contraddire eh, ci mancherebbe. So che le fonti che hai sono certe, so che studi giorni, mesi, anni prima di postare una notizia. Sicuramente ti sarai informato prima di asserire che il virus è creato in laboratorio. Lungi da me contraddire la tua inattaccabile teoria, ma qui c’è gente che ha analizzato il virus, super partes, e dicono che è di origine naturale. Che facciamo?“.

Il riferimento è ad un articolo pubblicato da Nature. La stessa fonte che, nei giorni in cui diventò virale il famoso servizio del TG3 Leonardo del 2015, ci disse che il contenuto di quel test non avesse nulla a che vedere con il Covid che abbiamo imparato a conoscere dal 2020 in poi. Anche Il Corriere, poco meno di due anni fa, ci riportò chiarimenti in merito.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.