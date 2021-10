Enrico Montesano aizza i ‘no green pass’ a Roma: “In futuro sarà usato per controllarci”

Dopo qualche settimana trascorsa con pochi contenuti divulgati sui social, Enrico Montesano è tornato ad aizzare le folle no green pass e no vax, attraverso alcuni discorsi che stanno facendo molto discutere in rete. In settimana è stato protagonista di duri scambi di opinione in tv, come vi abbiamo riportato con un altro articolo, mentre oggi bisogna analizzare bene quanto affermato dall’attore a Roma. L’occasione, in questo frangente, è stata un sit-in organizzato per alzare nuovamente la voce contro la certificazione verde.

Cosa ha detto Enrico Montesano ai no green pass a Roma

Scendendo maggiormente in dettagli, ci sono effettivamente diversi passaggi nel discorso di Enrico Montesano che dobbiamo prendere in considerazione. Ad esempio, l’attore per la prima ha parlato della necessità, forse, di creare una forza politica che possa rappresentare tutti coloro che sono contrari al green pass. Aspetto, questo, che ci rimanda necessariamente al secondo punto, se pensiamo che a suo modo di vedere la questione durerà ancora a lungo. Del resto, anche Sileri ha detto senza giri di parole che la certificazione verde ci accompagnerà per buona parte del 2022.

Secondo Enrico Montesano, più in particolare, il green pass continuerà ad essere utilizzato dopo la pandemia, diventando a conti fatti uno strumento di controllo quotidiano, capillare e individuale. Addirittura, l’attore è arrivato a definire la certificazione come un vero e proprio “capitalismo della sorveglianza“. Infine, ha dato il via ad un coro con il quale scienza e governo sono stati invitati a tenere le mani giù dai bambini.

Qualche dettaglio in più sull’intervento di Enrico Montesano a Roma, nel sit-in concepito per protestare contro il green pass, potete trovarlo nel video qui di seguito, in cui si dà evidenza anche ai cartelli che si riallacciano ad un recente rapporto ISS sui morti con Covid nel corso della pandemia. Altro elemento che ha visto l’attore esporre teorie discutibili a Dritto e Rovescio l’altra sera.

