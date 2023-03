Enormi dubbi su Neymar che perde un milione di euro in diretta: tra stipendio e retroscena

Sui social è diventata virale la notizia di Neymar che perde quasi un milione di euro giocando d’azzardo, al punto da porsi domande sul suo stipendio. A tal proposito è stato diffuso anche un video in cui si nota l’asso brasiliano che milita nel PSG disperarsi e piangere per la perdita, ma non mancano nemmeno le risate. Sin da subito questa notizia è apparsa piuttosto curiosa, anche se alcune testate giornalistiche italiane l’hanno riportata senza conoscere a fondo l’intera vicenda.

Tanti dubbi su Neymar che perde un milione di euro in diretta: riscontri su stipendio e collaborazioni

Come se non bastassero le bufale del passato sul giocatore brasiliano, in riferimento al suo possibile passaggio alla Juventus, ora tocca concentrarsi su altri fattori. Si è dato insomma per scontato che Neymar avesse realmente perso quasi un milione di euro giocando al casinò online, riportando però una notizia assolutamente falsa. Come spesso capita per gli influencer è andato semplicemente in scena un deal promozionale per il progetto di Blaze, molto popolare in America Latina.

Il problema, come spesso accade nella proliferazione delle fake news, è che nessuno si è preoccupato di capire cosa realmente ci fosse sotto ed ha semplicemente condiviso la notizia con un copia-incolla. Neymar non ha perso quasi un milione di euro al casinò online, ma è stato utilizzato semplicemente per promuovere questo sito molto conosciuto in America Latina e con il quale il calciatore del PSG ha stipulato un contratto promozionale lo scorso 10 gennaio.

L’accordo in questione riguarda che Neymar diffonda su Twitch questo casinò online con delle sessioni live. Quel video in cui il calciatore brasiliano piange per la perdita di quasi un milione di euro è quindi solo a scopo pubblicitario, non ha realmente perso tutta quella cifra in denaro. Come attualmente si attesta lo stipendio di Neymar è di 36 milioni di euro netti al PSG, ma da questa cifra bisogna poi escludere tutto il denaro che il calciatore brasiliano guadagna dai vari sponsor, tra cui anche Blaze.

