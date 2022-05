Enorme gaffe giornalistica su Nonna Milina che sposa un ragazzo di 19 anni

Una gaffe per certi versi clamorosa quella che vede protagonista tanti giornali anche di un certo spessore, in queste ore, in merito alla storia di Nonna Milina. La donna, di 76 anni, avrebbe accettato la richiesta di un giovane di 19 anni, con relativo matrimonio tra i due. Una storia che ha dell’incredibile e che, come si può facilmente immaginare, ha scatenato commenti indignati nei confronti di entrambi. Colpa anche della risonanza data alla vicenda dalle suddette testate, evidentemente poco propense ad approfondire la cosa.

Come nasce la gaffe giornalistica su Nonna Milina che sposa un ragazzo di 19 anni

In passato abbiamo già affrontato il tema dei matrimoni improbabili sulle nostre pagine, come probabilmente ricorderete a proposito di Silvia Romano. Come sono andate le cose a come trae origine la gaffe giornalistica su Nonna Milina che sposa un ragazzo di 19 anni? I due protagonisti di questa storia sono molto famosi su TikTok, pubblicando spesso e volentieri video divertenti che hanno discreto seguito. Qualcuno li segue da tempo, come si percepisce anche su YouTube.

Il fact checking, nel caso di Nonna Milina e del suo fantomatico matrimonio con un ragazzino, è davvero semplice. Da un lato la trollata di chi evidentemente ha voluto dare proprio questa impressione. Dall’altro, alcuni redattori e testate di riferimento che ci hanno creduto, senza approfondire minimamente chi siano i due e cosa facciano spesso e volentieri sui social. Dunque, sono bastati alcuni scatti per dare l’impressione che tra i due ci fosse una storia d’amore, ma in realtà si tratta solo del rapporto speciale tra una nonna e suo nipote.

La presa in giro che vede protagonista Nonna Milina, dunque, è diventata notizia, con le voci sul presunto matrimonio con un ragazzo di 19 anni che ignorano l’identità dei due. Già, perché il giovane, come accennato, è suo nipote.

