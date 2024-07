Ennesimo malinteso sulla malattia di Costantino Vitagliano morto oggi

Sta tornando per l’ennesima volta la falsa credenza che Costantino Vitagliano sia morto per una malattia non curabile oggi 4 luglio. Tutto nasce da una notizia vera, nel senso che l’ex tronista di Uomini e Donne, diventato famoso circa 20 anni fa proprio attraverso la trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5, da mesi lotta con un male che pare aver spiazzato gli stessi medici. Allo stato attuale, però, sembra non essere un problema irreversibile e destinato a portarselo via.

Ancora un malinteso sulla malattia di Costantino Vitagliano morto oggi 4 luglio

In attesa che il diretto interessato fornisca eventualmente ulteriori informazioni in merito, tocca ripetere fondamentalmente le stesse cose che abbiamo evidenziato non molto tempo fa sul nostro sito. Come nasce il malinteso che ci fa pensare al peggio su Costantino Vitagliano? Dando uno sguardo ai social, in primis a Facebook che da sempre è il miglior veicolo per tutti coloro che vogliono alimentare malintesi, si scopre più in particolare che i post acchiappaclick abbiano una natura leggermente differente dal solito.

Il motivo? Qui non abbiamo il consueto “addio” o “non ce l’ha fatta”, tanto per citare due espressioni care a chi è propenso a fare clickbait in situazioni del genere. Semplicemente, viene ricondiviso il video di un’intervista rilasciata tempo fa dallo stesso Costantino Vitagliano in cui, commosso, ha evidenziato l’importanza della famiglia. Insomma, uno di quei contenuti strappalacrime che siamo soliti osservare quando un personaggio famoso viene a mancare. Inutile dire che i suoi problemi di salute abbiano fatto fare determinate connessioni agli utenti.

Le cose, per fortuna, non stanno così. Tutti i rumors su Costantino Vitagliano morto a causa di una malattia non curabile, dunque, devono essere smentiti oggi stesso in rete. L’ex tronista sta bene, al punto che di recente abbiamo avuto modo di osservare alcuni post pubblicati da lui stesso tramite i social.

