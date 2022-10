Emigratis di Pio e Amedeo non tornerà mai più: alcuni chiarimenti in merito

Cambia la programmazione di Mediaset e nel dettaglio del prime time di Canale 5 durante il mese di novembre che non vedrà più protagonisti Pio e Amedeo con Emigratis. L’irriverente trasmissione del duo comico pugliese doveva essere uno dei punti di forza di Mediaset per quest’autunno televisivo, ma così non è stato, con ascolti che hanno non poco deluso le varie aspettative.

Precisazioni su ‘Emigratis’ di Pio e Amedeo che non tornerà mai più

Dopo l’incontro con Red Ronnie di alcuni mesi fa, dunque, un altro tema da affrontare. Una media di ascolti che non ha mai superato i 2 milioni di telespettatori e che soprattutto ha visto nelle repliche del Commissario Montalbano un muro invalicabile. Sicuramente non è stato bello per Mediaset assistere a questo tipo di sconfitta, perché la concorrenza non aveva da proporre contro Emigratis una programmazione attuale e fresca, ma semplicemente repliche di una serietv che comunque ha fatto la storia della Rai.

Un flop per Emigratis che quindi non farà più parte della programmazione di Mediaset per il mese di novembre, un brutto colpo che evidenzia come probabilmente ci sia una grossa fetta di pubblico non colpito dalle performance di Pio e Amedeo. Il duo comico è sempre stato alquanto sui generis, per molti considerato anche troppo volgare, ma è un tipo di comicità che sembrava poter funzionare anche per il prime time di Mediaset.

Così non è stato, almeno non per il programma Emigratis, ma per Pio e Amedeo ci sarà un’altra opportunità di rifarsi sempre a Mediaset e sempre in prima serata. Non considerando più di tanto questo flop, l’azienda di Cologno Monzese è pronta a dare nuovamente spazio a Felicissima sera, lo show che lo scorso anno riuscì invece ad attirare una buona fetta di pubblico e che occupò per qualche settimana il prime time di Canale 5.

Qui sicuramente i grandi ospiti permisero a Pio e Amedeo di avere maggiore visibilità, con la sponsorizzazione di Maria De Filippi che funzionò alla grande. Se quindi non ci sarà modo di vedere Emigratis, il prossimo anno Pio e Amedeo ritorneranno con la nuova edizione dello show Felicissima sera.

