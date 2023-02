Emanuela Orlandi, la commissione d’inchiesta in Parlamento è stata calendarizzata per marzo: l’indiscrezione a DiMartedì

Negli ultimi giorni è stato reso noto che il Parlamento si impegnerà per aprire una commissione d’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Il caso è ritornato alla ribalta per una serie di eventi: la serie Netflix Vatican Girl ha riacceso i riflettori, ma nei primi giorni di gennaio 2023 la notizia dell’apertura delle indagini all’interno del Vaticano ha riacceso la speranza.

Recentemente l’avvocata Laura Sgrò ha riferito a Il Tempo che sia lei che la famiglia di Emanuela Orlandi sono stati accolti dai presidenti di Camera e Senato, rispettivamente Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, per comunicare che la proposta del deputato PD Roberto Morassut di aprire una commissione d’inchiesta bicamerale è stata accettata.

Nella puntata di ieri sera – martedì 31 gennaio – di DiMartedì andata in onda su La7 erano ospiti Pietro Orlandi, Laura Sgrò e il giornalista Andrea Purgatori in collegamento, e sono emerse novità.

“Si sono impegnati a cercare di farla calendarizzare il prima possibile”, questa la dichiarazione di Laura Sgrò di fronte alle telecamere di Giovanni Floris. A DiMartedì, infatti, nell’ultimo blocco si è parlato della scomparsa di Emanuela Orlandi e di tutte le novità sul caso.

Giovanni Floris ha chiesto alla legale della famiglia Orlandi quali fossero le novità dopo l’incontro con Fontana e La Russa. Laura Sgrò ha riferito che entrambi si sono dimostrati “molto gentili” e che hanno dimostrato un’intenzione da parte delle istituzioni di mantenere una certa presenza.

Giovanni Floris ha precisato: “Ora i capigruppo devono dare il via libera”, e come precisato da Il Tempo il 29 gennaio si tratta dell’approvazione da parte delle principali forze politiche presenti in Parlamento.

Nella serata di ieri, quindi, la rivelazione:

Ci è giunta voce proprio qualche ora fa che è stata già calendarizzata alla Camera per marzo.

Per il momento non esiste ufficialità della notizia, che sicuramente arriverà nelle prossime ore. Il Tempo, il 29 gennaio, riportava che per il 10 febbraio 2023 è previsto “un incontro propedeutico al successivo iter parlamentare con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano“.

