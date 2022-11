Elon Musk usa un disegno di Manara per attirare Trump, fan insorgono

Elon Musk usa un disegno di Manara per attirare Trump. Parliamo di due personaggi importantissimi nei loro rispettivi settori. Elon Musk, magnate di Tesla e SpaceX, imprenditore di origine sudafricana che è saltato dalle auto elettriche e lo spazio a Twitter con alterne fortune e Milo Manara, divinità dell’Olimpo del fumetto erotico Italiano.

E parliamo di un peccato che nel mondo “nerd” di cui Elon Musk è un nume tutelare si chiama “freebooting”: usare vignette e contenuti altrui, non creditati, per costruirci un meme.

L’ovvio e palese riferimento è al tentativo di Elon Musk di offrire Twitter in dono al Tycoon ex Presidente. Musk non ha mai fatto mistero delle sue personali preferenze politiche (che anzi hanno aggiunto benzina al fuoco del #TwitterRIP e dalla diaspora verso Mastodon), e in tale ottica l’idea di offrire al Tycoon il suo account sbannato di fresco come dono da miliardario a miliardario “dello stesso club” ha perfettamente senso.

Quello che Musk non poteva prevedere è che Trump non solo non gli avrebbe dimostrato riconoscenza, ma che si sarebbe spinto a dichiarare pubblicamente di preferire il suo Truth Social perché “funziona meglio” e Twitter “ha molti problemi”, “molti bot e account falsi”.

Probabilmente alla fine Trump, quando ne avrà bisogno, potrebbe anche tornare. Al momento la botta per l’orgoglio di Musk è stata abbastanza forte. Immaginate di essere il ragazzino più ricco del parchetto, regalare un giocattolo prezioso ad un ragazzino altrettanto ricco e sentirvi dire “tanto non io non lo voglio il tuo giocattolo tutto rotto”.

Così Elon Musk ricorre ai memes.

Per essere precisi un’illustrazione per “La giumenta di compare Pietro”, racconto erotico contenuto nel Decameron di Boccaccio (altro padre nobile dell’eroticismo italano, tale da rendere “boccaccesco” sinonimo di porno soft) nel quale un astuto prete erotomane convince un onesto contadino di essere in grado di trasformare la sua affascinante moglie in una cavalla da tiro per aiutarlo nei campi.

Il tutto, naturalmente, una scusa per osservarla nuda nell’impunità assoluta e totale.

Impunità che a Elon Musk non è toccata sui suoi stessi social.

Non puoi toccare ad un Italiano i suoi idoli, e se nei circolini nerd e social il “freebooting” è un peccato che non sarà perdonato facilmente, figurarsi in quell’Italia così fedele ai suoi idoli e ai suoi marchi.



“Milo Manara” è andato in tendenza su Twitter a causa di tali lamentele, e c’è chi ha scritto agli aventi diritto per lamentare la cosa.

C’è anche chi ha fatto notare che sembra il magnate Sudafricano abbia una cartella del meme da riciclarsi alla bisogna. Lo stesso meme era stato usato per lodare degli investimenti su Bitcoin, poco prima del crollo del valore della cryptovaluta.

Ancora una volta Elon Musk si rivela un Re Mida all’incontrario, in grado di trasformare tutto quello che tocca in polemica. Anche un bel sedere disegnato da Milo Manara.

AGGIORNAMENTO: E il secondo giorno anche Manara si inca**ò. Tantissimo. E non riusciamo a dargli torto.

Vorrei che Elon Musk fosse obbligato a twittare mille volte: Non userò mai più i disegni di Milo Manara senza permesso. Non userò mai più i disegni di Milo Manara senza permesso. Non userò mai più…

Che ne dite se gli faccio causa, chiedendogli 44Bn di $ di risarcimento? Così potrei ricomprare Twitter e ridarlo in gestione a qualcun altro! Scrive il nostro geniale disegnatore.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.