Elon Musk si dimette da CEO di Twitter? Questo è quanto riportano alcuni quotidiani nazionali nelle ultime ore, con titoli che lasciano intendere che il capo di Tesla abbia realmente annunciato la sua dimissione dalla piattaforma recentemente acquisita.

Il contesto è quello del sondaggio che Musk ha lanciato nei giorni scorsi, quando ha chiesto ai suoi follower: “Devo dimettermi da CEO di Twitter?”. Gli utenti hanno decretato la vittoria del “sì”, quindi per l’imprenditore sarebbe arrivato il momento di prendere una decisione. In uno degli ultimi tweet, Elon Musk è ritornato sull’argomento e sui media italiani sono comparsi titoli che possono confondere i lettori.

Elon Musk si dimette da CEO di Twitter?

Nelle ultime ore alcuni media nazionali (Repubblica, TgCom24, Il Globo, SkyTG24) hanno usato titoli che lasciano intendere che Elon Musk si dimetterà da CEO di Twitter.

La fonte è lo stesso imprenditore, che in un tweet pubblicato il 21 dicembre ha scritto:

Mi dimetterò da CEO non appena troverò qualcuno abbastanza folle da accettare il lavoro! Dopodiché, gestirò solo i team software e server.

Tecnicamente è vero che Elon Musk ha annunciato le sue dimissioni, ma nei fatti non lo ha ancora fatto e non possiamo prevedere che ciò avvenga. Musk, piuttosto, afferma che lascerà il posto a un altro soggetto “così folle da accettare il lavoro”, ma anche in tal caso resterà comunque nel team di Twitter.

Lo scenario

Intanto il Financial Times prevede che un sostituto appetibile per il posto di CEO di Twitter potrebbe essere Sheryl Sandberg, ex chief operating officer di Meta “che ha trasformato l’azienda in un gigante della pubblicità digitale”.

Tuttavia Elon Musk il 19 dicembre aveva twittato che “non ci sarà un successore”, e sullo sfondo c’è una crescente insoddisfazione degli inserzionisti di Tesla che “si lamentano del tempo che il loro capo sta spendendo su Twitter”, scrive il Financial Times.

Conclusioni

Elon Musk ha scritto che si dimetterà da Twitter qualora trovasse un sostituto “abbastanza folle da accettare il lavoro”, ma nei fatti è ancora il CEO della piattaforma e non è da ritenersi scontato che passi dalle parole ai fatti.

