Elon Musk primo a perdere 200 miliardi di dollari, questo il record dell’anno (e per ora, di sempre) del magnate di origini Sudafricane.

Rispetto al 2021, il 2022 è stato un anno orribile, nel quale le perdite del magnate hanno sorpassato quelle di Jeff Bezos, dimissionario di Amazon e Mark Zuckerberg, alle prese con le marette di Meta.

Elon Musk primo a perdere 200 miliardi di dollari, incolpa la FED

Secondo quanto riportato da Bloomberg, Elon Musk ha cancellato 200 miliardi di dollari di patrimonio netto, scendendo da 337 miliardi a “soli 137”.

Anche in questo caso, il crollo della bolla dei social potrebbe avere il suo peso: il crollo dello stock di Tesla coincide con la sciagurata acquisizione di Twitter da parte del magnate.

Acquisizione arrivata dopo mesi di tira e molla, licenziamenti del personale, critiche ed una gestione quasi da “padre padrone” seguita da proclami altisonanti, ban ritenuti arbitrari e “amnistie generali” di utenti come quell’Andrew Tate tornato nella cronaca giudiziaria dopo le sue esplosioni social.

Nonostante, a seguito di una serie di “sondaggi al popolo” per giustificare le sue scelte, l’ultimo sondaggio l’abbia stroncato come CEO e guida del suo nuovo giocattolo.

Tutto questo ha avuto un peso, anche perché il denaro necessario per acquistare Twitter è uscito dal pacchetto azionario di Tesla, riducendo la sua posizione nel settore delle auto elettriche.

Elon Musk però non concorda con l’analisi: per lui la colpa è della Federal Reserve, la Banca Centrale degli Stati Uniti che alzando i tassi di interesse avrebbe eroso la sua capacità creditizia.

Per carità, se il costo del debito aumenta, le perdite crescono: ma non è l’unica spiegazione. Nello stesso thread sull’onnipresente Twitter in cui Elon espone la sua teoria, le preoccupazioni degli azionisti l’hanno raggiunto. Spendere troppo tempo col nuovo giocattolo Twitter, lascia all’investore l’idea di un CEO, azionista e Patron distratto, erodendo la fiducia del mercato.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.