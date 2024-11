Ci risiamo: arriva l’assalto dei titoloni caricati secondo cui Elon Musk è il miglior giocatore di Diablo 4 al mondo, il famoso RPG. Effettivamente lui si è autodichiarato tale, con tanto di meme.

Il problema è che una classifica mondiale dei migliori giocatori di Diablo 4, semplicemente non esiste affatto.

Esiste una classifica indipendente, basata su 881 giocatori su 11.000 utenti del gioco secondo Steam, che misura alcuni indici di abilità, tra i quali la capacità di terminare dungeon particolarmente difficili in tempi particolarmente brevi.

Ed Elon Musk è indubbiamente tra gli 881 giocatori che hanno mandato registrazioni delle loro imprese al sito Helltides.com, uno dei più rapidi a terminare la Fossa dell’Artefice.

Elon Musk è il miglior giocatore di Diablo 4 al mondo? Autocertificato o quasi

The Pit o Fossa dell’Artefice è uno dei dungeon più difficili del gioco, ed è il tipico livello onnipresente in tutti i giochi di ruolo di tutti i tipi basato sulla tipologia boss rush, ovvero dove per proseguire devi sfidare avversari sempre più possenti, aperto ai giocatori di livello elevato.

Ovviamente, terminare la Fossa è un buon indice di bravura, ed Elon Musk è nel top 150: per essere precisi è stato diciannovesimo e poi è sceso a quarantaquattresimo per “impegni di lavoro”.

Il primo classificato secondo Helltides ha trionfato sulla Fossa in 1:52, Elon lo ha fatto in 1:59.

Un risultato impressionante, va ammesso e va confermato, ma attenzione, un risultato basato su una classifica volontaria di 881 utenti che hanno inviato registrazioni dei loro successi al “certificatore volontario”

Questo non vuol dire che Elon sia il migliore, ma che è uno dei migliori tra 881 volontari, e non significe che tra gli altri circa 10000 giocatori non vi sia qualcuno che ha risolto la Fossa senza condividere i suoi successi con nessuno.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.