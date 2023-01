Elon Musk annuncia nuova guida automatica e subito dopo arrivano i primi incidenti. Non è un momento fortunato per essere Elon Musk, e la sua comunicazione un tempo ritenuta parte del successo di Tesla sta diventando una maledizione.

Non solo i guai economici al suo impero fomentati dall’uso compulsivo di Twitter: ci si mette di mezzo anche la sua pupilla, Tesla.

Elon Musk annuncia nuova guida automatica: arriva l’incidente

Il 24 novembre il magnate trionfale annuncia una nuova funzionalità per le sue vetture elettriche, “Full Self Driving Beta”, la guida automatica completa in beta.

Dizione sconsigliata dalla concorrenza, per ovvi motivi. Solo due anni prima Waymo, ditta collegata a Google, aveva dichiarato che non avrebbe mai usato termini come “guida automatica completa”. Il tutto per una semplice questione psicologica: dichiarare che il loro sistema di guida assistita era una “guida automatica completa” avrebbe deresponsabilizzato i conducenti incitando atteggiamenti pericolosi come distrarre l’attenzione dalla guida.

Attenzione spettante alla fine al solo essere umano. Già a Gennaio 2021 Waymo neppure tanto sottilmente criticava sottilmente la scelta di linguaggio di Tesla. E allora era una scelta più conservativa che comunque si basava sul ricordare al conducente di prestare attenzione e controllo.

Nel frattempo il 24 Novembre Elon Musk annuncia trionfale l’inizio della beta della “Guida automatica Completa”. Il 31 Dicembre risponde ad un fan dichiarando che accoglierà la sua richiesta e, per quel che lo riguarda, gli utenti della “guida automatica completa” potranno presto disinserire tutti gli allarmi che gli ricordano di tenere le mani sul volante entro Gennaio.

The Intercept in data odierna pubblica i filmati di un incidente avvenuto proprio il 24 Novembre.

Incidente che i primi rilievi attribuiscono proprio alla nuova funzionalità: nei video si vede la macchina spostarsi nella colonna di sinistra e inchiodare di colpo, causando un tamponamento con ferimento di nove persone, tra cui un bambino.

Da un lato abbiamo compagnie come Waymo che, a costo di “denigrarsi” scelgono una terminologia che enfatizza l’irripetibilità dell’essere umano e il suo necessario intervento. Dall’altro Tesla che sceglie la comunicazione del padre-padrone Elon Musk per cementarsi come una “fabbrica delle meraviglie”

La forma modifica la sostanza

Il Ministro dei Trasporti Pete Buttgieg ha già messo in chiaro: possiamo parlare di strumenti di guida assistita, non di “guida autonoma”.

La Self-Driving Coalition for Safer Streets, “Coalizione per i veicoli che a guida autonoma per strade più sicure” si è ribattezzata Autonomous Vehicle Industry Association (Associazione per l’industria del veicolo autonomo), riducendo i riferimenti alla guida autonoma.

Elon Musk è rimasto solo a premere l’acceleratore sulla “differenza” tra le Tesla e le altre macchine sul mercato, specie col crescere della concorrenza sia nel settore elettrico che nel settore della guida assistita.

Eccesso di sicumera che ha messo Tweet come quello sul disinserimento degli allarmi sotto scrutinio delle autorità.

