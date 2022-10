Elodie abbandona gli studi perché Dante è omofobo, virgolettati inventati

Elodie abbandona gli studi perché Dante è omofobo è l’ultimo di una lunga saga di virgolettati inventati appioppati in questi giorni a gente percepita come “di sinistra”. Segue a Saviano, Bellanova, Jebreal e Littizzetto a cui sono stati appiccicati “virgolettati” nei quali dichiaravano di essere pronti a emigrare non tollerando la schiacciante vittoria elettorale del centrodestra alle ultime elezioni.

In questo caso però la citazione non riguarda una fuga, ma un “meme asceso”. Un testo satirico strappato dal suo contesto originale e ricondiviso per vero. Peraltro, con tanto di “lettera aperta” rivolta all’inesistente (quindi incolpevole) professore

Il meme è un montaggio di una foto tratta dal lungo monologo della cantante a Sanremo 2021, dove descrive le sue difficoltà nel quartiere popolare della Garbatella (Roma) e il suo perdurante senso di inadeguatezza con appiccicato un meme della pagina satirica “il Progressista Imbruttito”.

Pagina che, ideale crasi del “Milanese Imbruttito” (pagina che presenta in salsa ironica le gesta del meneghino post-Paninaro, tamarro e tarascone, ignorante e sfacciato, becero e orgoglioso di esserlo e ostentarlo) e della percezione social del progressista da tastiera come un iconoclasta post-moderno senza la minima idea di cosa stia dicendo o facendo, sempre pronto a seguire la “cosa nuova” del giorno sputando su tutto quello che era nel suo passato.

In questo caso il “pensiero progressista imbruttito” del giorno consiste nel dichiarare i classici omofobi e proporre la loro “cancellazione” per sostituirli con gli audio di WhatsApp.

Del resto, parliamo del meme di una pagina la cui didascalia riporta

Ridiamoci sopra e ricordate: sono solo battute e presto moriremo tutti e non è detto ci sia un sequel

È quindi evidente che Elodie abbandona gli studi perché Dante è omofobo fa parte della famiglia dei virgolettati inventati, e che, alla fine della fiera non c’è alcun professore e non ci sono scuole coinvolte nell’aneddoto.

