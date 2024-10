Elly Schlein e i virgolettati inventati “una volta i fascisti volevano abusare di me, poi fuggirono”

Ci segnalano i nostri contatti un post X che a sua volta fa riferimento ad un post Facebook che a sua volta contiene un virgolettato inventato secondo cui Elly Schlein, PD, avrebbe detto che “una volta i fascisti volevano abusare di me, poi fuggirono”

Si tratta, come anticipato, di una frase inventata pregna di una certa misoginia, che insinua in modo non troppo malcelato che lo stupro sarebbe un “beneficio” da conquistarsi con l’avvenenza anziché un atto grave e violento.

Ovviamente l’interessata non ha mai detto una simile frase, un card ottenuta estrapolando un frame da un discoso sul PNRR con l’aggiunta del virgolettato.

Contattata dai colleghi del circuito IDMO (Facta), la segreteria del partito ha confermato sia l’evento di provenienza che l’inesistenza del discorso inventato.

