Elia17Baby a processo per tentato omicidio: questa l’accusa di cui il trapper Elia 17 Baby, al secolo Elia Di Genova dovrà rispondere il giorno 22 marzo.

Secondo il capo di imputazione e di accusa, la vicenda sarebbe cominciata sulla spiaggia di Marinella, in Gallura, il giorno 14 Agosto del 2022.

Elia17Baby a processo per tentato omicidio: accusato di accoltellamento

Secondo la ricostruzione degli inquirenti due gruppi di ragazzi avrebbero iniziato una discussione animata, tra cui il 35enne di Sassari Fabio Piu si sarebbero ritrovati in una accanita discussione.

Per motivi ancora ignoti Elia di Genova, età 26 anni, inizialmente non coinvolto avrebbe “preso posizione” colpendo il Piu alla schiena con un coltello, danneggiando gravemente la sua spina dorsale.

Elia17Baby, presente sul posto per una serata in musica, avrebbe quindi gettato il coltello nella vegetazione per cercare di darsi alla fuga, non riuscendo però ad evitare l’arresto.

Fabio Piu è stato soccorso tempestivamente, cosa che ha evitato sia la sua morte che la più grave accusa di omicidio a carico del trapper, ma i danni riportati ne hanno parzialmente compromesso l’uso degli arti inferiori.

Quindi Elia17Baby a processo per tentato omicidio, con rito immediato.

Come riportato da Fanpage, Elia 17 Baby era stato arrestato già nel 2021 dopo che durante una perquisizione in casa da parte della polizia erano stati trovati duemila euro in contanti, diversi coltelli, una pistola scacciacani e 1500 dosi di hashish. L’accusa per lui era stata di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Per gli avvocati di Elia 17 Baby non si trattava di spaccio, ma detenzione per uso personale

Questa volta invece l’accusa è abbastanza grave.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.