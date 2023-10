Esiste un intero universo di false citazioni, che coi personaggi famosi vanno a nozze. “Non so con quali armi si combatterà la Terza guerra mondiale, ma posso dirvi cosa useranno nella quarta: pietre!” è una di queste.

Attribuita al famoso fisico Albert Einstein, attualmente fa il paio con la presunta frase di un Pertini diventato un rozzo e violento cavernicolo che ad un “famoso discorso per la pace” avrebbe proposto di “prendere i politici a mazze e bastoni” o di un Pasolini diventato improvvisamente un teledipendente dal cervello bruciato dall’intrattenimento a basso costo che avrebbe scritto ad Alberto Moravia (o ad Alberto Sordi…) una lettera farcita di citazioni delle gag di Sabina Guzzanti, probabilmente per farsi rispondere dal comico Romano “Maccarone mi hai provocato e mo’ te magno”.

In realtà l’aneddotica raramente corrisponde al vero

Einstein e la quarta guerra mondiale combattuta con le pietre

Secondo la volgata Einstein avrebbe proferito la celebre frase ad un “recente party” nel 1947, ma come accaduto per altre citazioni storiche, in realtà non vi è alcuna traccia della frase.

Frase che compare per la prima volta, sei mesi prima dell’attribuzione ad Einstein, attribuita ad un “Generico Tenente dell’Esercito Americano”.

Come ci ricorda il recente docufilm dedicato alla storia di Oppenheimer e del progetto Manhattan Einstein, che pure non aveva lavorato direttamente sulla bomba atomica ma era stato il precursore dello studio dei fenomeni fisici alla base della ricerca su di essa, era molto scettico sul futuro dell’Atomica ed aveva espresso nel manifesto Russell-Einstein il timore che la proliferazione nucleare potesse portare a quella che in seguito sarebbe stata descritta come la “Distruzione Mutua Assicurata” (M.A.D.), ovvero la fine della razza umana in un conflitto tra superpotenze nucleari ignare o pronte ad ignorare gli effetti della contaminazione atomica, chiedendo una riduzione degli armamenti.

Questo non rende però vera la frase sulle mazze e le pietre, che entra nella famiglia dei virgolettati inventati.

