Effetti imprevisti delle sanzioni in Russia: letteralmente tagli alle ricevute, scarsità di bottoni

Letteralmente tagli alle ricevute. E non stiamo parlando del sogno della dematerializzazione. Non stiamo parlando di quegli imprenditori virtuosi che grazie alla diffusione dei pagamenti a mezzo POS possono rilasciare ricevute e scontrini per mezzo eMail o SMS.

Parliamo del fatto che nella Russia delle sanzioni Europee, quelle che per la propaganda del Cremlino “danneggiano più loro che noi” ci sono problemi a reperire la carta per gli scontrini.

Alfa Bank, una delle principali banche russe, ha dovuto anunciare a mezzo social l’emissione di un nuovo formato di scontrini lunghi un quarto dei precedenti.

Il messaggio tradotto è così:

Vi è carenza di nastri per scontrini in Russia. Non ci sono. E quelli che si trovano sono aumentati molto di prezzo.

Questo è un problema per molti imprenditori. Per aiutarli a ridurre lo spreco di cara abbiamo abbreviato gli scontrini emessi dai nostri terminali di pagamento.

In precedenza gli scontrini erano di 21 centimetri, ora sono di 5,5. Un nastro standard potrà essere usato non per 90 acquisti come prima, ma 360.

Nel corso degli anni gli imprenditori risparmieranno 61000 chilometri di scontrini, ovvero 300 milioni di Rubli. O un’intera foresta.