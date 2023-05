Effetti imprevisti delle sanzioni: The Moscow Time segnala come una compagnia aerea invita a non segnalare anomalie. E non parliamo di una compagnia privata o da poco ma di Aeroflot, compagnia di bandiera Russa colpita duramente dalle sanzioni in atto.

Sanzioni che nell’incidere sulla macchina bellica di Mosca hanno avuto come effetto collaterale la perdita di molti asset della stessa economia civile russa.

Ad oggi un Russo non può accedere agli stessi prodotti per la cura dentistica di un tempo, ha difficoltà a reperire i ricambi per beni tecnologici occidentali, deve accontentarsi di automobili decisamente “sottotono” senza elettronica moderna e viene invitato a scaricare film che tanto non potrebbe mai vedere al cinema per “danneggiare l’Occidente”.

Tra le cose che non può fare c’è anche lamentarsi della compagnia di bandiera. E secondo quanto riportato dalla testata russa, non è una battuta.

Effetti delle sanzioni: compagnia aerea invita a non segnalare anomalie

Che Aeroflot stesse subendo gli effetti delle sanzioni era già arrivato alla stampa da tempo. Ad agosto 2022 Reuters riportava come l’incapacità di approvigionarsi di parti di ricambio avesse spinto la compagnia a cannibalizzare aerei della flotta per ripararne altri, usando le loro parti come ricambio per consentire di ottenere un singolo velivolo funzionante da più velivoli usurati.

Passo necessario essendo parte della flotta composta da velivoli Boeing ed Airbus, quindi di provenienza occidentale.

Dopo meno di un anno, ad Aprile di quest’anno, sono arrivate segnalazioni di mezzi mandati in riparazione in Iran, tra i pochi posti che non hanno sanzioni in atto rispetto alla Russia.

Un memo interno alla compagnia invita ora gli impiegati a non segnalare anomalie minori.

Se l’aereo è in grado di volare, che parta: segnalare gli inevitabili problemi di una flotta riparata con ricambi cannibalizzati e con sempre meno possibilità di manutenzione comporterebbe infatti bloccare gli aerei a terra.

Così facendo, possiamo ritrovarci dinanzi a scenari come voli descritti come effettuati con un numero insufficiente di bombole di ossigeno e giornali di volo con diverse omissioni.

Foto di Copertina: Airplane, Russia, di norr08, Canva per Getty Images

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.