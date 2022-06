Ecuador spacciato ed Italia ripescata ai Mondiali dopo la sentenza della FIFA: smentita totale

A partire da oggi dovremmo smetterla una volta di parlare di Italia ripescata ai Mondiali, se non altro perché è arrivata la tanto attesa sentenza della FIFA in merito al caso Ecuador. Dopo le precisazioni dei giorni scorsi, infatti, questo pomeriggio bisogna smentire la tesi secondo cui gli organismi preposti avrebbero escluso la nazionale sudamericana per aver schierato Castillo durante i match di qualificazione. Il terzino, nello specifico, è stato accusato di essere di origini colombiane.

Altro che Ecuador spacciato ed Italia ripescata ai Mondiali dopo la sentenza della FIFA: verdetti definitivi

Qualcuno in mattinata ha parlato addirittura di Ecuador spacciato ed Italia ripescata ai Mondiali del 2022 in Qatar, anticipando a conti fatti la sentenza della FIFA. Dopo il ricorso presentato dal Cile ed il pronunciamento di pochi minuti fa, però, possiamo portare alla vostra attenzione una smentita totale che dovrebbe chiudere definitivamente i giochi. Come riporta una fonte autorevole del calibro di Tyc Sports, il ricorso contro la partecipazione dell’Ecuador è stato respinto, chiudendo a conti fatti tutta la vicenda.

Dunque, niente Italia ripescata ai Mondiali del 2022 in Qatar. A prescindere dal fatto che il caso Castillo interessasse maggiormente il Cile, che avrebbe potuto trarre giovamento dall’eventuale ripescaggio di una compagine sudamericana (discorso che nel nostro Paese non è mai stato del tutto compreso), adesso abbiamo una presa di posizione precisa della FIFA. Il ricorso che avrebbe dovuto portare all’esclusione dell’Ecuador è stato rigettato, mettendo la parola fine a tutta la storia.

Va detto che la FIFA abbia contestualmente aperto le porte ad eventuali ricorsi e che, di conseguenza, il caso Ecuador sulla carta potrebbe essere non del tutto chiuso, ma a prescindere da questa formalità, appare molto complicato che possa tornare indietro sui suoi passi. A maggior ragione, se decliniamo tutto il discorso nella direzione dell’Italia ripescata ai Mondiali del 2022 in Qatar. Nulla da fare per il ripescaggio.

