Ecuador rassegnato e Italia ripescata ai Mondiali del 2022: ulteriori chiarimenti sul ripescaggio

Servono ulteriori chiarimenti questa mattina, per tutti coloro che credono ancora nell’Italia ripescata ai Mondiali del 2022. Se da un lato alcuni giorni fa abbiamo precisato che non ci sia un punto del regolamento FIFA che vieti di prendere quantomeno in considerazione l’ipotesi che possa essere la squadra di Mancini, eventualmente, a prendere il posto dell’Ecuador, allo stesso tempo serve prudenza. In particolare, gli ultimi sviluppi sul ripescaggio non devono creare eccessive speranze ed illusioni tra tra i sostenitori azzurri.

Poche speranze per l’Ecuador di farla franca e Italia ripescata ai Mondiali del 2022: precisazioni sul ripescaggio

Due gli elementi che dobbiamo prendere in considerazione oggi 28 maggio in merito alla posizione dell’Ecuador e all’ipotesi di vedere l’Italia ripescata ai Mondiali del 2022 nei prossimi giorni. La situazione è complessa. Come riporta il sito El Portal Deportivo, infatti, ci sono alcune recenti dichiarazioni molto significative che ci arrivano direttamente da Carlos Tenorio, ex giocatore e attuale presidente dell’AFE, che in queste ore ha parlato direttamente con Radio Sucre:

“Noi come AFE possiamo solo dire che siamo con Byron, nella parte solidale. Detto questo, non abbiamo documentazione, né nulla che ci aiuti a dire ‘da qui difenderemo con le unghie e con i denti’. Questa è una questione che va oltre e dovrà essere analizzata più in profondità“.

Su queste parole, possiamo trarre due conclusioni per coloro che parlano di Italia ripescata ai Mondiali del 2022. Da un lato, sono sufficienti queste dichiarazioni per capire che la fase delle indagini sarà lunga e che un pronunciamento da parte della FIFA sul caso Ecuador non arriverà a stretto giro. Allo stesso tempo, per la prima volta arrivano segnali non molto incoraggianti proprio dall’Ecuador sul caso Castillo.

Tutto ruota attorno alla reale nazionalità del giocatore schierato proprio dall’Ecuador durante le qualificazioni sudamericane. Italia ripescata ai Mondiali in caso di esclusione? Difficile, in quanto in pole position resterebbe il Cile, potenziale sostituto proprio in Sudamerica.

