È morto Renato Scarpa, che tutti abbiamo amato quando nel capolavoro Un Sacco Bello di Carlo Verdone ha interpretato Sergio, l’amico che Enzo ha convinto a partire in Polonia per Ferragosto ma che verrà colto da una “infiammazione acuta da calcolosi”. L’attore si è spento oggi nella sua casa di Roma.

Roma Today riporta che la notizia arriva dalla stazione dei carabinieri di Bravetta, a Roma, convocati alle 15 dopo una chiamata del 118. Secondo Repubblica Renato Scarpa è stato colto da un malore. L’attore aveva 82 anni.

Sergio e Robertino

Non solo Sergio di Un Sacco Bello: Renato Scarpa ha indossato anche i panni di Robertino, il figlio represso di Ricomincio Da Tre con Massimo Troisi rinchiuso in casa da una madre bigotta e retrograda. Ancora, in Diaz – Non Pulire Questo Sangue (2013) di Daniele Vicari ha interpretato magistralmente Anselmo Vitali, e a proposito di registi importanti ha lavorato anche con Nanni Moretti ne La Stanza del Figlio e in Habemus Papam.

Il ricordo di Carlo Verdone

Carlo Verdone ha dedicato a Renato Scarpa un omaggio sui social. Ecco le sue parole:

Ringrazio ancora questo caro amico che mi ha aiutato nella mia opera prima con garbo, affetto e talento. Persone così umili e gentili nel loro grande talento non ci sono più. Resterà sempre nei miei più bei ricordi. E credo anche, se avete amato quella pellicola, nella vostra memoria.

