È morto James Earl Jones, all’età di 93 anni. 93 anni spesi nel mondo del teatro e del cinema. Figlio d’arte, ma non del tutto, infatti fu abbandonato prima della nascita dal padre Robert Earl Jones, anch’egli altrettanto longevo e crebbe coi nonni materni.

Balbuziente fino agli 8 anni, grazie all’aiuto del suo insegnante Donald Crouch scoprì l’amore per la poesia e per il teatro che lo aiutò a superare questo problema.

È morto James Earl Jones, Re di Zamunda, voce storica di Darth Vader (e molti altri)

Studente di medicina e militare di carriera, presto James Earl Jones scoprì le sirene del teatro e del cinema, laureandosi in Musica e Teatro nel 1955. Recitò per Kubrik nel Dottor Stranamore, raggiunse la consacrazione televisiva massima nel serial Radici, ispirato all’omonimo romanzo e la sua voce greve e autoritaria, ma pur capace di toni affabili, lo rese il cattivo perfetto: in tale veste egli fu la voce di Darth Vader, lo storico cattivo della serie di film Star Wars, il Mufasa nemico del Re Leone, ma anche il dolce ma severo e autoritario Re di Zamunda, padre del personaggio interpretato da Eddie Murphy ne Il Principe cerca Moglie e nel suo seguito Il Principe Cerca Figlio.

James Earl Jones si è spento il 9 Settembre, dopo 93 sui teatri di posa e nel mondo del cinema e della TV.

Vincitore di tre premi Emmy, un Golden Globe, due Oscar e due Tony Award, lascia l’affetto dei suoi cari, dei sui fans, e un teatro intitolato al suo nome.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.