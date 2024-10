È morto a 28 anni il dottor Sammy Basso, divulgatore scientifico contro la progeria. Malattia genetica che non lascia scampo alcuno: semplicemente i meccanismi che regolano l’invecchiamento del corpo non funzionano.

Ti ritrovi con un’età mediana di morte che si aggira intorno ai 14 anni, raramente arrivi più in là, con le tue cellule che si disfano come in un corpo di decadi più vecchio.

Sammy Basso è arrivato a 28, stabilendo quindi un record, e non solo per essere andato oltre una prognosi così infausta

Non è il tempo strappato alla morte, ma come il dottor Basso quel tempo l’ha usato.

Laurerandosi, con lode, in Scienze Naturali per studiare la malattia che lo affliggeva ad esempio, e fondando l’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso (A.I.Pro.Sa.B.) allo scopo di diffondere le conoscenze sulla Sindrome di Hutchinson-Gilford che stiamo chiamando Progeria.

Abbiamo ospitato il dottor Basso su queste pagine per motivi purtroppo ancora una volta non lieti: era stato preso di assalto con violenza verbale brutale da troll e provocatori, i c.d. “mattonisti” che trovavano divertente creare “meme” basati sul suo aspetto devastato dalla malattia.

Sammy Basso non si faceva però abbattere da simili piccolezze: era il primo a scherzare sulla sua malattia e sulle disabilità che gli provocava: “La sua intelligenza, la sua passione, la cultura e la capacità di armonizzare conoscenza scientifiche ad una fede incrollabile, il suo humor formidabile e la sua mente colorata, mi vengono in mente adesso”, dice di lui l’amico di una vita Lorenzo “Jovanotti” Cherubini.

Ricercatore, divulgatore, romanziere (aveva scritto un’epica, Antenorea, ispirata sua al mito GrecoRomano che ad atmosfere Tolkeniane di cui era avido lettore), Sammy Basso è stato un esempio per molti.

Il mondo della scienze e della cultura gli rende oggi omaggio:

“Un pensiero affettuoso e commosso per Sammy Basso, che ci ha lasciati a soli 28 anni. Grazie al suo coraggio e alla sua determinazione, ha fatto conoscere al mondo la progeria, diventando un esempio di forza e speranza. Il suo impegno per la ricerca e la sua testimonianza rimarranno per sempre un patrimonio prezioso per tutti noi”.

Scrive di lui Alessandra Locatelli, ministra per le Disabilità

“Sammy Basso è stato un esempio straordinario di coraggio, fede e positività. Ha affrontato ogni sfida con il sorriso, dimostrando che la forza d’animo può superare qualsiasi ostacolo. Il suo impegno per la ricerca sulla progeria e la sua capacità di ispirare gli altri rimarranno per sempre un modello da seguire. Sammy ha mostrato a tutti noi cosa significa vivere con passione e determinazione, senza mai perdere la gioia e la voglia di lottare. Continuerai a essere una luce che brilla nel cuore di tutti noi. A Dio Sammy”

Aggiunge la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Sammy Basso, che aveva attribuito il raddoppio della sua longevità prevista ai progressi della medicina, si è spento all’improvviso, durante una cena con gli amici. Ventottenne, in un corpo quasi ultracentenario: possa quanto da lui scoperto spostare ancora più in là l’asticella della durata e della qualità di vita dei malati di progeria, e che la sua ricerca possa essere ereditata.

