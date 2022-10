È morta Rita Calore, la madre di Stefano e Ilaria Cucchi

È morta Rita Calore, madre di Stefano e Ilaria Cucchi. La notizia è stata data dall’avvocato Fabio Anselmo sui social nell’ultima ora, che su Facebook ha inviato un messaggio di Cordoglio alla famiglia.

Rita Calore, in prima linea dal 2009 per chiedere giustizia per la morte di suo figlio Stefano, nel 2019 aveva scoperto di essersi ammalata.

È morta la madre di Stefano Cucchi

In un’intervista rilasciata a Repubblica, Rita Calore aveva dichiarato:

“Pensavo fosse la sciatica che mi porto dietro da anni, e infatti continuavo a incollarmi il carrello e le buste della spesa. Figurarsi, ho fatto per quarant’anni la maestra all’asilo, ho cresciuto due figli. Poi Ilaria ha detto: ‘Mamma, ora ti controlli’. E insomma, altro che sciatica. Vabbè”.

E ancora:

“Quello che è successo a me non è nulla rispetto a quello che hanno fatto a Stefano. Che sarà mai portare il busto, fare la chemio, i raggi?”.

Il cordoglio dell’avvocato Fabio Anselmo

Come detto in apertura, la triste notizia è arrivata da un post pubblicato dall’avvocato Fabio Anselmo su Facebook questa mattina, lunedì 17 ottobre:

“Non ce l’ha fatta. Questa mattina Rita Calore si è arresa per andare a riabbracciare Stefano. Il figlio mai perduto. Lo scrivo con tanta emozione e mi stringo a Giovanni ed Ilaria. Non mi viene altro da dire a questa grande famiglia”.

