È morta Lisa Marie Presley: la figlia di Elvis ed ex moglie di Michael Jackson aveva 54 anni

A 54 anni è morta Lisa Marie Presley. A dare il triste annuncio è stata la madre, Priscilla Presley, in una nota inviata all’Associated Press. Poche ore prima la figlia di Elvis Presley era stata ricoverata all’ospedale a seguito di un infarto.

Come è morta Lisa Marie Presley

Nel pomeriggio di giovedì 12 gennaio la madre Priscilla aveva confermato la notizia del ricovero d’urgenza in ospedale di Lisa Marie. La figlia di Elvis giaceva riversa sul pavimento nella sua stanza a Calabasas, Los Angeles.

La prima fonte della notizia è stata la redazione di TMZ. La prima ad accorgersi di Lisa Marie priva di sensi è stata la governante. Nello stesso momento l’ex marito Danny Keough, di ritorno dalla scuola dopo aver accompagnato i bambini, ha tentato una rianimazione cardiopolmonare.

Sei minuti dopo l’allarme sono arrivati i paramedici, che hanno trovato la donna in “completo arresto cardiaco”, nonostante presentasse segni di coscienza.

Poche ore dopo, Lisa Marie Presley è morta.

Figlia di Elvis, ex moglie di Michal Jackson e cantautrice

Lisa Marie Presley era l’unica figlia nata dal matrimonio tra Elvis Presley e Priscilla Presley. Dal 1988 al 1994 fu sposata con Danny Keough.

Nel 1994 sposò Michael Jackson, dal quale si separò nel 1996. I due continuarono a frequentarsi fino al 1998. Nel 2002 sposò l’attore Nicolas Cage.

Nel 2020 il figlio Benjamin, nato dalla relazione con Danny Keough, morì suicida a 27 anni. Nel 2003 tentò la carriera musicale pubblicando il primo album To Whom It May Concern, seguito dalla seconda release Now What (2005).

L’ultimo album, Storm & Grace, è uscito nel 2012.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.