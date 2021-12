È morta la regista Lina Wertmüller: aveva 93 anni

È morta la regista Lina Wertmüller: icona del cinema italiano, nota in Italia per come film come ‘Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto’, ‘Pasqualino settebellezze’, ‘Mimì metallurgico’ era molto più di questo.

Apprezzata all’estero aveva ricevuto l’Oscar alla carriera nel 2019 e l’onore di una Stella sulla Walk of Fame.

Prima donna ad ottenere una nomination come miglior regista, apprezzata per la sua scrittura in radio e televisione, campionessa di incassi al botteghino, ma anche doppiatrice e regista di teatro.

Come riporta Sky Tg 24:

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una nota, esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Lina Wertmüller, “regista e intellettuale di grande finezza, che ha dato vita in tutta la sua prestigiosa carriera cinematografica a film e personaggi indimenticabili“.

“L’Italia piange la scomparsa di Lina Wertmüller, una regista che con la sua classe e il suo stile inconfondibile ha lasciato un segno perenne nella nostra cinematografia e in quella mondiale. Prima regista donna a essere candidata all’Oscar per “Pasqualino settebellezze” nel 1977, premio Oscar alla carriera nel 2020, ha avuto una carriera lunga e intesa, consegnandoci opere alle quale ognuno di noi resterà per sempre legato. Grazie, Lina”. Così il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, nell’apprendere della scomparsa di Lina Wertmüller.

