A seguito di un articolo de La Nuova Venezia ci è stato chiesto se sia possibile vedere la curvatura della Terra da un grattacielo.

La risposta, ammettiamolo, non è semplice come sempra. Il concetto di “osservare” è una funzione dell’osservatore stesso. Possiamo però dire no, ad occhio nudo è improbabile, se non impossibile.

È davvero possibile vedere la curvatura della Terra da un grattacielo?

L’articolo che ci è stato segnalato parla del Central Park Tower, il grattacielo residenziale più alto al mondo coi suoi 472 metri di altezza.

Grattacielo con la capacità di osservare, dall’alto, il panorama a 472 metri.

Va precisato che molte delle fotografie che vediamo sono macchiate da aberrazioni della lente usata, che “evidenziano” una curvatura inesistente.

E va evidenziato che sul tema ci sono stati studi molto, molto più complessi di quanto una testata giornalistica e un ente di fact checking possono dire in breve.

A 290 m sul livello del mare, con una visuale fino a 60km, potrebbe essere possibile usare strumenti telescopici per percepire la curvatura.

Ma anche, empiricamente, osservando oggetti lontani in movimento: due osservatori a due punti di distanza diversi potrebbero vedere quindi due barche allontanarsi verso l’orizzonte sparire in un momento diverso. Se la Terra fosse piatta, ciò avverrebbe nello stesso momento.

Tornando alla domanda iniziale, vi è concordia che alla “semplice” altezza del palazzo più alto al mondo, Burj Khalifa (altezza di 830 metri) la misura “a occhio” risulterebbe impossibile.

Ciò non toglie che non possiamo sperimentare e seguire gli esperimenti sul tema: o portarci sulla ISS, le cui immagini ci permettono di apprezzare la rotondità della Terra senza patemi.

Come vedete, complessi problemi ottici e geometrici non hanno una facile soluzione, ma sì, è una domanda senz’altro molto intelligente da porsi.

