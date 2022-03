Durissimo Del Debbio coi negazionisti sull’ospedale di Mariupol: “Collegate bocca al cervello”

Nella puntata di “Dritto e Rovescio“, andata in onda giovedì sera, Paolo Del Debbio è stato costretto ad intervenire in diretta contro i negazionisti dell’ospedale di Mariupol. Purtroppo anche su una questione così tragica, come la guerra in Ucraina, sono emerse persone che non credono a quanto stia accadendo e molti sono convinti che l’attacco all’ospedale di Mariupol sia in realtà una fake news.

Pesante sfogo di Del Debbio coi negazionisti sull’ospedale di Mariupol

Toni differenti, ma contenuti simili rispetto a quelli condivisi da Mario Giordano a “Fuori dal coro” pochi giorni fa. Del Debbio ha ovviamente parlato di quanto accaduto a Mariupol durante l’ultima puntata di “Dritto e Rovescio”, mandando in onda anche un servizio di questa tragedia. Il problema però è che la trasmissione è stata bombardata via social e mail da negazionisti, diversi contestatori che hanno accusato Del Debbio e la trasmissione di aver mandato in onda una fake news.

All’ennesima contestazione, Paolo De Debbio ha dovuto dire necessariamente la sua a riguardo e si è scagliato come una furia contro questi negazionisti della guerra. Il presentatore di “Dritto e Rovescio” ha evidenziato come siano arrivate, in diretta, diverse mail e commenti social in cui si parlava del servizio sull’ospedale di Mariupol come di una fake news. Del Debbio non ha voluto dire cosa pensa realmente di questi personaggi, perché per loro ha solo parolacce, ma li ha invitati a parlare con le signore della Croce Rossa che si sono ritrovate a soccorrere madri sanguinanti e purtroppo a vedere bambini morti.

Li ha insomma invitati a parlare con loro e soprattutto a collegare la bocca con il cervello quando iniziano a proferire qualsiasi tipo di parola. Del Debbio ha continuato dicendo che a lui non interessa nulla di quello che pensano queste persone negazioniste, che già lo hanno attaccato più volte per la questione dei vaccini, ma devono avere il buon gusto di parlare con le persone che stanno vivendo la guerra in prima persona. Non si tratta di gente che sta comodamente seduta dietro ad una scrivania a scrivere solo delle “caz..te”.

Disponibile il video su Twitter, in merito allo sfogo di Del Debbio a Dritto e Rovescio contro i negazionisti dell’ospedale di Mariupol.

