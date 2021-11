Arriva la risposta con video di Daniela Martani. Sabato Selvaggia Lucarelli si è recata al Circo Massimo, dov’era in atto una protesta pacifica da parte dei NoVax, per filmare il tutto con il suo cellulare. Sulle sue stories di Instagram ci sono testimonianze di questa sua partecipazione che però non sembra essere finita bene, infatti la Lucarelli ha affermato di essere stata aggredita. Situazione che inevitabilmente ha suscitato qualche polemica, anche perché la Lucarelli ha dichiarato addirittura di essere stata aggredita con una pigna da Daniela Martani.

Cosa risponde Daniela Martani a Selvaggia Lucarelli sull’aggressione con pigna

Proviamo ad integrare, dunque, quanto riportato ieri con un primo articolo. Quest’oggi però è spuntata la smentita secca da parte di Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello e che in questi ultimi anni si è fatta riconoscere soprattutto per le sue idee NoVax. La Martani era presente anch’essa al Circo Massimo, ma semplicemente per passeggiare insieme al suo cane Ariel ed aveva in mano una pigna.

Quest’oggetto è stato il motivo che ha scatenato le polemiche da parte di Selvaggia Lucarelli, ma la verità a detta della Martani è ben diversa, come testimoniato da un video pubblicato sul suo profilo Twitter. A detta dell’ex gieffina la pigna era stata utilizzata semplicemente per giocare con il suo cane, spesso infatti quando si trova al parco prende una pigna in mano e gliela lancia.

Mentre quindi era intenta a giocare con il cane, ha notato come questa persona tutta mascherata, con cappello, mascherina ed occhiali scuri, stava filmando la manifestazione dei no vax al Circo Massimo con un fare provocatorio. Da qui la Martani è intervenuta per sedare gli animi, per tranquillizzare un po’ l’ambiente diventato piuttosto acceso. Secondo l’ex gieffina stava agendo proprio a protezione di quella persona tutta imbacuccata che poi si è rivelata essere Selvaggia Lucarelli.

Nel momento in cui è intervenuta, è stata leggermente spintonata e si è ritrovata a toccare con il braccio in cui teneva la pigna in mano proprio lo smartphone della Lucarelli. Daniela Martani solo in un secondo momento si è resa conto che fosse Selvaggia Lucarelli, ma ha voluto evidenziare come si sia trattato di un grosso malinteso. A seguire, il video in questione, mentre qui trovate la versione integrale della giornalista.

L’aggressione con la pigna con cui stavo facendo giocare il mio cane, è una menzogna. Sono intervenuta per sedare gli animi e aprendo le braccia ho toccato il telefono di quella persona completamente coperta, che poi si è rivelata essere #Selvaggialucarelli. Ecco il video pic.twitter.com/8L17oVzH2A — daniela martani (@danielamartani) November 22, 2021

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.