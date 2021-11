Due ipotesi sul significato del Black Friday: le offerte Amazon e quanto dura nel 2021

In tanti ci avete chiesto un approfondimento sul significato del Black Friday, con qualche indicazione sulle offerte Amazon, ma anche su quanto dura nel 2021. Dunque, oltre a rimandarvi alla pagina nella quale troverete una serie di opportunità allettanti in queste ore, bisogna andare oltre i chiarimenti portati alla vostra attenzione nei giorni scorsi. Scendiamo più in profondità sul tema, in modo da farsi trovare pronti, fermo restando che su alcuni temi ancora non si abbiano certezze ad oggi.

Dettagli sul significato del Black Friday, quanto dura e migliori offerte Amazon

Dunque, qual è il vero significato del Black Friday? Ci sono diverse ipotesi in ballo in questo periodo storico. Ad esempio, c’è una scuola di pensiero secondo cui questo giorno si riferisce al venerdì nero per le aziende, durante il quale tanti dipendenti si davano per malati, pur di essere in prima linea con gli acquisti e le offerte. A detta di altri “studiosi del settore”, è possibile che questo nome particolare nasca dal traffico nelle città americane, a partire da New York, in cui si venivano a creare lunghe code con le persone in fila all’esterno dei negozi.

Dunque, ci sono alcune bufale da smentire, come quelle relative a presunti incidenti ed incendi nelle fabbriche. Un modo per “romanzare” una ricorrenza che ha origini puramente commerciali, come si percepisce andando ad analizzare il significato di Black Friday. La nascita della ricorrenza, comunque, va attribuita ai magazzini Macy’s, che nel 1924 decisero di dare ufficialmente il via allo shopping natalizio, appena messo alle spalle il “Giorno del Ringraziamento”.

Il vero boom si è avuto dapprima negli anni ’60, poi negli anni ’80. In Italia, a fare la voce grossa nell’ultimo decennio è stato uno store come Amazon. In ogni caso, dopo aver appreso il significato del Black Friday, occorre prendere anche della durata. Quanto dura? Ogni negozio decide per sé, ma buona parte degli store andranno avanti con le offerte fino a lunedì 29 novembre, in occasione del Cyber Monday.

