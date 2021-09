Questa mattina ci siamo occupati del progetto del drone su Ostia. L’ASL Roma 3, in un post in seguito rimosso, aveva annunciato che nel weekend (sabato 4 e domenica 5 settembre) sul litorale sarebbe stato presente un drone dalle 11 alle 16 per monitorare la temperatura dei bagnanti. L’iniziativa è stata poi sospesa, come riporta Repubblica, per via delle condizioni meteo avverse. Nelle ultime ore è arrivata una risposta dalla Regione Lazio.

Lo stop della Regione

La Regione Lazio è intervenuta sulla questione e ha bloccato l’iniziativa. Lo riporta Askanews che in un articolo cita una nota diffusa da Alessio D’Amato, assessore alla Sanità e all’integrazione Sociosanitaria:

“Su Ostia non ci sarà alcun volo di drone, è un’iniziativa autonoma della Asl Roma 3 che non rientra nella programmazione dell’Unità di Crisi Covid-19. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha chiesto una relazione al Direttore Generale della Asl. Attualmente le uniche sperimentazioni condivise, con l’ausilio dei droni, riguardano il trasporto di medicinali e sono state fatte dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù”.

Il problema della privacy

Le proteste si erano sollevate anche per questioni legate alla privacy, e per questo un esperto di privacy raggiunto da Repubblica ha dichiarato:

È un caso limite dove non sembra esserci base giuridica visto che c’è un trattamento di dati personali anche invasivo, perché i bagnanti non vengono informati.

A fermare l’iniziativa del drone su Ostia, oltre alle previsioni meteo, è anche la Regione Lazio.

