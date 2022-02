Drastico passo indietro di Diego Fusaro: “Non ho mai detto nulla contro il vaccino”

Ci sono giunte segnalazioni, negli ultimi due giorni, a proposito di una presunta presa di posizione di Diego Fusaro in merito al vaccino Covid. Una dichiarazione che, in qualche modo, avrebbe creato incertezze tra coloro che sono da sempre NoVax e lo seguono con grande passione. Ecco perché abbiamo provato a risalire al video originale, traendo conclusioni molto interessanti. Un’altra parentesi sul docente, dunque, a distanza di pochi giorni dalla risposta fornita a Francesca Donato che abbiamo trattato anche sul nostro sito.

Cosa ha detto Diego Fusaro di recente sul vaccino

Per farvela breve, alcuni utenti ci hanno chiesto di verificare l’autenticità di una frase che sarebbe stata pronunciata dallo stesso Diego Fusaro in settimana, durante la trasmissione televisiva Mattino Cinque. Se da un lato non lo si vede da tempo in prima serata, al contempo le sue apparizioni televisive non si sono mai bloccate. Il virgolettato portato alla nostra attenzione, nel dettaglio, è il seguente: “Non ho mai detto niente contro il vaccino“.

Ora, se da un lato in passato (neanche troppo lontano) sono state registrare dichiarazioni dello stesso Diego Fusaro non proprio in linea con le parole appena riportate, va detto che il filosofo si sia effettivamente espresso così nei giorni scorsi su Canale 5. Del resto, c’è il video originale che lo conferma sul sito Mediaset, nei secondi istanti del filmato in questione. Stiamo parlando del suo commento al genitore che aveva inizialmente rifiutato la donazione di sangue di una persona vaccinata per sua figlia.

Interessante il fatto che Diego Fusaro si sia schierato contro questa forma di discriminazione, per una volta a suo dire verso i ProVax, aggiungendo nella parte finale del suo intervento di essersi opposto da sempre al green pass, ma non al vaccino. Staremo a vedere se le sue prossime uscite andranno ugualmente in questa direzione.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.